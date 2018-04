Berlusconi senza freni | ' grillini? Vadano a pulire i cessi'

Salvini : «Italiani hanno votato male? Berlusconi sbaglia - se vuole governo con il Pd lo fa senza di noi» Il video : Il leader della Lega al Salone del Mobile: «La mia pazienza è finita, faccio tre passi avanti io e vediamo come va»

Salvini : 'Governo col Pd? Berlusconi lo fa senza la Lega' : "Sbaglia Berlusconi quando dice che gli italiani votano male e risbaglia quando dice che si deve riportare al governo il Pd. Non è rispettoso verso gli italiani e lo fa senza la Lega": lo ha detto il ...

Mattarella si prende due giorni di riflessione. Salvini : «Se Berlusconi va con il Pd lo fa senza Lega» : La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati al Quirinale: «Ho cercato di favorire un confronto costruttivo». Il Cavaliere attacca M5S dopo il veto ribadito da Di Maio: «No accordo con M5s, su Pd la penso diversamente da Salvini e Meloni. Il leader della Lega: «Pronto a 3 passi avanti contro i dem al Governo»...

GOVERNO - SCONTRO DI MAIO-SALVINI/ Casellati al Colle ‘senza accordi’ : Berlusconi - “stop M5s”. E il Pd si sfila : GOVERNO, fallite consultazioni Casellati: Di Maio, "dialogo solo con Lega o Pd, no Berlusconi"; Salvini "Centrodestra unito, M5s sembra voler andare con i dem"(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 10:52:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Elettori ‘con’ Di Maio : nuovo Governo M5s-Lega senza Berlusconi : Sondaggi elettorali Politici: nuovo Governo o ritorno alle urne? Elettori con Di Maio, meglio esecutivo M5s-Lega senza la presenza di Berlusconi e Forza Italia. Le intenzioni di voto(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:07:00 GMT)

Di Maio detta la condizione a Salvini : 'parliamo - ma senza Berlusconi' : Il leader pentastellato su Facebook: 'Da noi la grande ammucchiata non avrà un solo voto' - Dopo la grigliata sulle colline di Ivrea con Casaleggio e Beppe Grillo, Luigi Di Maio riprende il suo tour ...

Governo - Martina chiama fuori il Pd E Berlusconi : «Sì a intesa seria senza populisti - pauperisti e giustizialisti» : Da Mattarella le delegazioni dei principali partiti. Martina: «Tocca a Lega e M5S dire se sono in grado di governare». E il leader di FI mette il veto sui pentastellati (senza citarli)

Al via le consultazioni. Di Maio apre a Lega e Pd per un 'contratto di governo' senza Berlusconi e Renzi : Ma è un coro di no. Il Carroccio non accetta veti e non vuole scendere ad accordi con i Dem. Il reggente Martina: 'No a giochetti, non riuscirete a dividerci'. E la strada per la creazione di un ...

Parte il gioco dei veti. Di Maio : patto di governo con Lega - ma senza Berlusconi - o Pd - ma senza Renzi - . Tutti rispondono no : Alla vigilia dell'avvio delle consultazioni al Quirinale un'apertura che esclude però qualsiasi alleanza con Forza Italia - Al conto alla rovescia per l'avvio delle consultazioni al Quirinale , domani ...

Consultazioni - Sallusti : “M5s e Lega senza Berlusconi? Di Maio è in un cul-de-sac. Deve far digerire alleanze ai suoi” : Secondo Alessandro Sallusti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo (La7) “I grillini stanno prendendo coscienza che non si può governare con il 32 per cento e che quindi si dovranno alleare. A differenza della classe dirigente il popolo grillino ancora vede un’alleanza democratica come un inciucio”. Sta tutta qui la difficoltà di Di Maio secondo Sallusti, che più avanti spiega: “Che Salvini spacchi la coalizione per ...

Tajani a Di Maio : “Senza Berlusconi non si fa il Governo” : Il Presidente del Parlamento europea ridimensiona i 5 Stelle precisando che non sono loro i vincitori delle elezioni politiche. Antonio