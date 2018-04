Berlusconi | Salvini è il leader del centrodestra | dobbiamo fare un governo

Governo - Berlusconi "ricuce" : "Il leader del centrodestra è Salvini - no contatti con il Pd" : "Il centrodestra è unito e Matteo Salvini è il nostro leader". Lo ha detto Silvio Berlusconi, commentando lo stato di salute della coalizione. Per quanto riguarda le voci su un'apertura al Pd, il presidente di Forza Italia ha precisato: "Non ho mai detto di voler formare un Governo coi voti dem"

Di Maio : “Dopo le regionali M5S al governo nazionale. Salvini capisca che oltre certi limiti non andiamo - il limite è Berlusconi” : Dopo poco dalle elezioni regionali “il M5S dalla sua, per i molisani, oltre al governo della Regione presto avrà anche il governo di questa nazione, è solo questione di tempo e, soprattutto, dobbiamo tenere duro”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, al comizio finale di Campobasso per il candidato governatore Andrea Greco. “Salvini deve capire che oltre certi limiti non possiamo andare e oggi quel limite si chiama ...

Governo - Berlusconi : “Salvini leader - mai detto governo con Pd”. Martina : “Noi con M5s? Aspettiamo il Colle” : Il giorno dopo la sentenza sulla Trattativa Stato-Mafia, gli attacchi ai Cinque stelle che avrebbe mandato “a pulire i cessi di Mediaset” e l’apertura a “un governo sostenuto da alcuni esponenti del Pd”, Silvio Berlusconi torna sui suoi passi. A partire dal suo ruolo nel centrodestra: “E’ unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader”. Poi la retromarcia su quelle parole che ...

Gelo tra Berlusconi e Salvini. Martina : dialogo con 5Stelle? Attendiamo indicazioni Colle : Maria Stella Gelimini torna a parlare di "responsabilità che deve prevalere", sperando nell'unità del centrodestra. Il Capo delo Stato intanto si è preso due giorni di riflessione: poi si torna al lavoro per cercare di individuare la maggioranza parlamentare per dare un governo al Paese

