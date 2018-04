Berlusconi | Mai detto noi con Pd

Berlusconi prova a frenare 'Salvini è il nostro leader. Mai detto governo col Pd' : ROMA. Con una tecnica a lui familiare, Silvio Berlusconi prova a correggere, ridimensionare, puntualizzare dopo la giornata delle invettive e degli insulti. Ieri ha irritato profondamente l'alleato ...

Berlusconi fuori dai giochi - Di Maio e Salvini 'condannati' a stare insieme Video : Prende quota un accordo bipartitico Cinquestelle – Lega. La sfuriata molisana di Berlusconi, che ha precluso ogni possibilita' di dialogo con Di Maio e il suo movimento, ha rotto ogni residuale sintonia, peraltro gia' precaria, all’interno dello schieramento di centrodestra. Governo, Berlusconi è out: quasi rottura nel centrodestra La pantomina quirinalizia del leader di Forza Italia [Video], che evidentemente mal sopporta la eletta guida di ...

Di Maio : “Dopo le regionali M5S al governo nazionale. Salvini capisca che oltre certi limiti non andiamo - il limite è Berlusconi” : Dopo poco dalle elezioni regionali “il M5S dalla sua, per i molisani, oltre al governo della Regione presto avrà anche il governo di questa nazione, è solo questione di tempo e, soprattutto, dobbiamo tenere duro”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, al comizio finale di Campobasso per il candidato governatore Andrea Greco. “Salvini deve capire che oltre certi limiti non possiamo andare e oggi quel limite si chiama ...

Governo - Berlusconi : “Salvini leader - mai detto governo con Pd”. Martina : “Noi con M5s? Aspettiamo il Colle” : Il giorno dopo la sentenza sulla Trattativa Stato-Mafia, gli attacchi ai Cinque stelle che avrebbe mandato “a pulire i cessi di Mediaset” e l’apertura a “un governo sostenuto da alcuni esponenti del Pd”, Silvio Berlusconi torna sui suoi passi. A partire dal suo ruolo nel centrodestra: “E’ unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader”. Poi la retromarcia su quelle parole che ...

Matteo Salvini - la furia della Lega contro Silvio Berlusconi : 'Se qualcuno vuole tradire...'. Rottura mai così vicina : I rapporti tra Berlusconi e Salvini non sono mai stati così tesi. Il Cavaliere apre al Pd e scarica i 5Stelle, mentre Salvini conferma i contatti con Di Maio e grida 'mai col Pd, sarebbe un tradimento!...

Luigi Di Maio - il retroscena di Augusto Minzolini : 'Così Silvio Berlusconi ha scoperto il suo bluff' : 'Ha trattenuto l'ira per 12 ore', Silvio Berlusconi , e poi ha sbottato contro i grillini buoni solo per 'pulire i cessi a Mediaset'. Una uscita violentissima, inaudita, soprattutto perché giunta nel ...

Governo - Mattarella : due giorni di riflessione | Berlusconi : "Mai con i Cinquestelle" | Salvini : chi guarda a sinistra si chiama fuori : Ancora niente di fatto a 50 giorni dalle elezioni. Esaurito il mandato esplorativo della presidente del Senato Casellati: "Ho dato spunti a Mattarella, deciderà lui". Il dibattito sempre più acceso nel centrodestra con il leader leghista che ribadisce: "Voglio fare il Governo con M5s".

Di Maio : "Discutiamo con Salvini - ma limite è Berlusconi" : Luigi Di Maio non perde tempo e dal palco di Campobasso - dove chiude la campagna elettorale di Andrea Greco, candidato M5S alle Regionali - calvalca la sentenza sulla trattativa Stato-mafia per chiedere a Matteo Salvini di mollare il Cavaliere e fare un governo 5Stelle-Lega."Salvini deve capire che oltre certi limiti non possiamo andare e oggi quel limite si chiama Silvio Berlusconi, soprattutto dopo la sentenza di Palermo", ha detto il capo ...