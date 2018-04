Berlusconi | Governo col Pd? Mai detto Martina | Aspettiamo il

Berlusconi prova a frenare 'Salvini è il nostro leader. Mai detto governo col Pd' : ROMA. Con una tecnica a lui familiare, Silvio Berlusconi prova a correggere, ridimensionare, puntualizzare dopo la giornata delle invettive e degli insulti. Ieri ha irritato profondamente l'alleato ...

Berlusconi : Salvini è il leader del centrodestra - dobbiamo fare un governo : «Il centrodestra è unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader». A dirlo, con il preciso intento di spazzare via le cronache dei cattivi umori con il...

Di Maio : “Dopo le regionali M5S al governo nazionale. Salvini capisca che oltre certi limiti non andiamo - il limite è Berlusconi” : Dopo poco dalle elezioni regionali “il M5S dalla sua, per i molisani, oltre al governo della Regione presto avrà anche il governo di questa nazione, è solo questione di tempo e, soprattutto, dobbiamo tenere duro”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, al comizio finale di Campobasso per il candidato governatore Andrea Greco. “Salvini deve capire che oltre certi limiti non possiamo andare e oggi quel limite si chiama ...

Governo - Berlusconi : “Salvini leader - mai detto governo con Pd”. Martina : “Noi con M5s? Aspettiamo il Colle” : Il giorno dopo la sentenza sulla Trattativa Stato-Mafia, gli attacchi ai Cinque stelle che avrebbe mandato “a pulire i cessi di Mediaset” e l’apertura a “un governo sostenuto da alcuni esponenti del Pd”, Silvio Berlusconi torna sui suoi passi. A partire dal suo ruolo nel centrodestra: “E’ unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader”. Poi la retromarcia su quelle parole che ...

Governo : Mattarella si prende due giorni. Strappo nel centrodestra tra Berlusconi e Salvini : Fallito anche il mandato esplorativo della presidente del Senato Casellati. Ad un passo dalla rottura Lega e Forza Italia dopo le aperture del Cavaliere al Pd e i toni duri usati contro i Cinquestelle ...

Governo - Mattarella prende tempo - Salvini e Berlusconi sono a un passo dallo strappo : E se il leader leghista continua a dialogare per il Governo con Luigi Di Maio, Berlusconi chiude la porta ai Cinque stelle assicurando che "per nessun motivo al mondo" ci ripenserà, e propone di ...