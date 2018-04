Berlusconi | Donato Toma | “Fuori dal Molise chi non è per bene” e lui | “Me ne vado?” Poi

ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 aprile 2018) Nell’ultimo comizio prima delle elezioni regionali in(trasmesso in diretta da Radio Radicale) il presidente di Forza Italia Silvioè salito sul palco con il candidato: “I molisani sono gente per bene, fuori la gente che non è per bene” ha detto quest’ultimo.ha risposto ironicamente: “Me ne vado?”. Poi si è lasciato andare ad un commento volgare sul movimento 5 stelle: “Li manderei a fanculo” L'articolo: “Fuori dalchi non è per bene” e lui: “Me ne vado?”. Poi il vaffa al M5s proviene da Il Fatto Quotidiano.