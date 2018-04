Benevento | Vigorito | ' Sandro? Dipende da lui Il futuro di De Zerbi e Diabaté'

Benevento Calcio : Vigorito progetta una squadra da Serie A - : Un modello virtuoso che produca anche giocatori da lanciare nel mondo del Calcio professionistico. Il Benevento quest'anno ha avuto il piacere di vederne esordire due in Serie A, poi ce ne sono altri ...

Benevento - Vigorito : “noi impreparati per la serie A” : “Non possiamo fare altro che ribadire di essere arrivati in questa categoria con molta buona volontà e forse un pò impreparati. Il tempo ci ha dato qualcosa e ci ha tolto qualche altra cosa. Ci ha insegnato che facendo tesoro delle esperienze potremo probabilmente ripetere o comunque ripercorrere un cammino con un finale diverso”. Lo ha detto il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, a margine della Festa della Polizia. ...

Il Benevento tira nelle sabbie mobili il Verona : 3-0 al Vigorito : Quarta vittoria stagionale per i sanniti, ultimi ma ancora vivi: a segno nel primo tempo Letizia, nella ripresa doppietta del maliano Diabatè. Gara inguardabile dell'Hellas, passivo e mai pericoloso: si fa dura per Pecchia

Morte Astori - striscione anche allo stadio Vigorito di Benevento [FOTO] : Morte Astori – La Morte di Davide Astori ha colpito il mondo del calcio in questa domenica tristissima. Il valore e lo spessore dell’uomo ancor prima che del calciatore, si può facilmente evincere anche dagli attestati di stima che sono arrivati da più parti nei confronti di Astori. anche a Benevento, fuori dallo stadio Vigorito, è stato affisso uno striscione in ricordo del calciatore della Fiorentina: “R.i.p. Astori”, ...

Benevento Verona rinviata/ La morte di Astori ferma la Serie A : al Vigorito non si gioca : Diretta Benevento Verona rinviata: la partita del Vigorito non si giocherà, come tutte le altre in programma nella domenica di Serie A, a causa della tragica morte di Davide Astori(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 13:00:00 GMT)

Benevento - lieve malore per Vigorito : ANSA, - Benevento, 3 MAR - Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha accusato un lieve malore: al momento si trova in una struttura sanitaria. La situazione clinica è stabile e sotto controllo. ...

Pañolada a Benevento : i tifosi organizzano una protesta al Vigorito : Pañolada a Benevento, tifosi campani furiosi. Dopo le recenti gare della squadra di De Zerbi, i supporters beneventani hanno deciso di agire contro alcune decisioni arbitrali ritenute penalizzanti per il Benevento, sopratutto dopo la trasferta di Milano contro l’Inter. Secondo quanto rivelato stamane dalla Gazzetta dello sport, i tifosi che si apprestano a recarsi allo stadio Vigorito nel prossimo weekend per la gara contro il Verona, ...

Benevento - Vigorito pensa alla salvezza : “ci crediamo al miracolo…” : Il Benevento è in campo per la gara di campionato contro l’Inter, i primi minuti sono stati incoraggianti per la squadra di De Zerbi, ottima prestazione su un campo difficile come quello di San Siro. Prima della partita ecco le dichiarazioni del presidente Oreste Vigorito ai microfoni di Premium Sport: “Non c’entriamo niente con le loro sconfitte, non li vediamo nemmeno… Noi ci crediamo nel miracolo da luglio, poi per la ...

Sagna racconta il “suo” Benevento : l’approccio con Vigorito - la corsa salvezza e De Zerbi come Guardiola : Bakary Sagna è arrivato in Italia nella finestra di mercato invernale, sposando la causa del Benevento. La salvezza sarebbe davvero un miracolo, ma Sagna ci crede eccome: “Io sono qui per questo, il problema è la classifica ma c’è gente di qualità e di carattere. Sì, possiamo salvarci”, ha dichiarato alla Gazzetta dello sport. Il calciatore francese ha parlato del suo primo approccio col patron Vigorito: “Appena mi ha spiegato ...