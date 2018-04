Benevento | è comunque una stagione positiva | la squadra di De Zerbi esempio da seguire

calcioweb.eu

(Di sabato 21 aprile 2018) Impresa incredibile delche ha conquistato tre punti sul campo del Milan, luci a San Siro e prestazione di grande orgoglio delladi De. 0-1 il risultato finale ed una prestazione tutta cuore delladi Denonostante la retrocessione ormai certa in Serie B. Un solo risultato a disposizione per evitare la retrocessione già oggi, la vittoria e tre punti che sono arrivati con orgoglio e sudore. Nonostante la retrocessione certa può considerarsi unaper ilche può servire di esperienza per la prossimadove lasi candida ad essere protagonista e dominare il campionato di Serie B. E poi non sono mancate le grandi soddisfazioni come i 4 punti contro il Milan e l’ottima prestazione contro la Juventus. LEGGI ANCHE –> Milan-0-1, impresa storica: delirio nello spogliatoio FOTO L'articolo ...