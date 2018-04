Basket femminile | Serie A1 2018 | Venezia fa sua gara-1 in rimonta contro Ragusa

Basket femminile - Serie A1 2018 : Schio vince agevolmente gara-1 di semifinale contro Napoli : Il Famila Schio si è aggiudicato gara-1 della semifinale dei playoff contro la Saces Napoli. Le venete hanno dato un’altra prova schiacciante di superiorità, accelerando dopo i primi 10′ e vincendo con un netto 72-57. La Serie, al meglio delle cinque partite, proseguirà domenica con il secondo episodio, in programma sempre al PalaRomare. Napoli ci ha provato a sorprendere Schio in partenza, affidandosi alle iniziative di Gemelos, che ...

Basket femminile - Final Four Eurolega 2018 : Sopron la spunta sullo Yakin Dogu e vola in finale! : La Finale dell’Eurolega femminile sarà tra Sopron Basket e UMMC Ekaterinburg. Le padrone di casa l’hanno spuntata sullo Yakin Dogu Universitesi nella seconda semiFinale, volando all’epilogo della massima competizione per club del Basket femminile. Una vittoria sofferta e sudata quella delle ungheresi, che dopo una prima parte dominata si sono fatte riprendere, riuscendo però a prevalere nella volata Finale. Un successo che ...

Basket femminile - Eurolega 2018 : Ekaterinburg è la prima finalista! Battuta la Dynamo Kursk nel derby russo : La Final Four dell’Eurolega femminile si è aperta col botto. La Dynamo Kursk si presentava a Sopron imBattuta ma proprio nella semifinale, il derby contro l’UMMC Ekaterinburg, ha conosciuto l’unica sconfitta della sua campagna europea. Dolorosa, perché costringe le russe ad abdicare. A giocarsi la finale domenica saranno quindi le ragazzi di Miguel Mendez, che ora attendono la vincente della sfida tra Yakin Dogu e le padrone di ...

Basket femminile - Final Four Eurolega 2018 : Dynamo Kursk favorita - ma c’è il derby russo. Sopron ospita e sogna - Yakin Dogu vuole il primo titolo : Nel fine settimana l’Eurolega elegge la sua regina. In Ungheria a Sopron sono in programma le Final Four. Venerdì le semiFinali e domenica la Finale che assegnerà il titolo. Oltre alle padrone di casa del Sopron Basket, ci sono le due squadre russe della Dynamo Kurs e dell’UMMC Ekaterinburg e le turche dello Yakin Dogu. La Dynamo Kursk torna anche in questa stagione alle Final Four e le russe sono le campionesse in carica. Una ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : le migliori azzurre dei quarti di finale : Andiamo a vedere quali sono state le migliori italiane nelle sfide dei quarti di finale dei Playoff di Serie A1 Martina Bestagno: Venezia si conferma la principale antagonista del Famila Schio nella lotta Scudetto. Davvero tutto semplice per la Reyer nel quarto di finale contro la Fixi Torino. Due ottime partite per Bestagno, sempre in doppia cifra con i 14 punti di gara1 e i 13 punti di gara2 Valeria De Pretto: una Venezia molto italiana e che ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : Napoli batte Lucca all’overtime! Raggiunta la semifinale contro Schio : Una Serie davvero durissima che si è conclusa all’Overtime di Gara-3: a spuntarla nei quarti di finale è la Saces Mapei Givova Dike Napoli che ha battuto la Gesam Gas&Luce Lucca per 55 – 51 d1ts, raggiungendo così Schio nelle semifinali del campionato di Serie A1 di Basket femminile. Le campane sono riuscite a tenere i nervi saldi, sfruttando anche il supporto del pubblico di casa nei momenti decisivi. Grandi protagoniste sono ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : il Passalacqua Trasporti Ragusa vola in semifinale playoff : Sono bastate due gare: il Passalacqua Trasporti Ragusa ha sbrigato la pratica Fila San Martino e ha conquistato l’accesso alle semifinali dei playoff del campionato di Serie A1 di Basket femminile. La squadra siciliana, pur in trasferta, ha iniziato subito forte. Nel primo quarto ha fatto una netta differenza, volando subito sul 24-12, doppiando cos le avversarie. Nel secondo quarto il San Martino ha provato a reagire, specialmente ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 : Schio e Venezia in semifinale - Napoli vince a Lucca : Primi verdetti nei Playoff della Serie A1 di Basket femminile. Il Famila Schio e la Reyer Venezia sono le prime squadre a staccare il biglietto per la semifinale. Tutto ancora aperto, invece, tra Lucca e Napoli, che andranno a gara-3 dopo la vittoria delle campane. Tutto davvero molto facile per Schio, che domina in casa della Pallacanestro Broni per 80-54 al termine di una partita sempre in controllo da parte delle venete. Il Famila era già ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : la Reyer Venezia espugna Torino e si qualifica per le semifinali : La Reyer Venezia è la prima semifinalista della Serie A1 2018 dopo aver espugnato Torino nella seconda partita della Serie al meglio dei tre incontri. Il finale è stato un netto 44-67 con le orogranata che archiviata la qualificazione possono dedicarsi completamente alla finale di EuroCup contro il Galatasaray. Mercoledì ad Istanbul è in programma la gara d’andata. Venezia ha impresso il suo ritmo sin dall’avvio, sebbene entrambe le ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : vittoria d’autorità per Ragusa in gara-1 contro San Martino : Con l’incontro di stasera si sono chiuse le gare-1 dei quarti di finale dei Playoff di A1 femminile. La Passalacqua Ragusa ha difeso con successo il proprio parquet battendo per 70-59 la Fila San Martino. Una vittoria mai in discussione per le siciliane, che visto il formato ridotto di questa Serie hanno già il match point, da giocare in trasferta mercoledì prossimo. Ragusa dopo 10′ era infatti già avanti 20-8. Un parziale pesante ma ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : Schio domina Broni - Lucca sbanca Napoli : Proseguono i quarti di finale dei Playoff della Serie A1 di Basket femminile. Dopo il successo di Venezia, anche Schio e Lucca vincono le loro rispettive gare-1 con Broni e Napoli. Il Famila Schio comincia i suoi Playoff con una netta vittoria in casa contro la Pallacanestro Broni per 73-53. Una partita quasi sempre in controllo per le venete, che hanno trovato l’allungo decisivo dopo l’intervallo, allungando sul +20 con ancora ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : Venezia vince gara-1 - Torino crolla nell’ultimo quarto : Sono iniziati i Playoff della Serie A1 di Basket femminile. In gara-1 dei quarti di finale la Reyer Venezia ha sconfitto 74-57 la Fixi Torino al termine di una partita che si è decisa negli ultimi dieci minuti, quando la neo finalista di Eurocup ha costruito il break decisivo per la vittoria finale. Ottima prova in casa Venezia di Martina Bestagno, che chiude con 14 punti a referto. Riquna Williams è la top scorer con 16 punti ed in doppia cifra ...

Basket femminile - Cecilia Zandalasini : “Vincere con Schio sarà un sfida stimolante. Sono fiduciosa pensando alla Nazionale” : Parlare di Cecilia Zandalasini, talento sbrilluccicante del Basket femminile italiano, in termini di personaggio sportivo e mediatico non è certo esagerato. Le presenze televisive, oltre alla prestazioni in campo con la Nazionale italiana agli Europei in Repubblica Ceca e la militanza nella WNBA tra le fila di Minnesota (squadra vincitrice dell’ultimo campionato negli States), hanno reso la figura della giovane cestista nostrana ancor più ...