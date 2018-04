Baseball | Serie A1 2018 | inizio vincente per l’Unipolsai Bologna

oasport

(Di sabato 21 aprile 2018) L’Unipolsai vince con un sesto inning da 5 punti che ha reso il resto della partita senza storia. Fin lì però, nella prima metà della partita, si è vista una Tommasin capace di creare problemi ai bolognesi. Jorge Martinez sul monte dei padroni di casa ha concesso (in particolare due valide al 3° e quattro l’inning dopo) assai più di Habek (un doppio a Vaglio al 2°, un bunt valido a Grimaudo al 5°). Sul 2 a 1 per il Padova (con quattro singoli – di Hidalgo, Sandalo, Medoro e Russo – al 4°), dopo che Frignani per la Fortitudo ha deciso di affidarsi dal 5° a Rivero (con Martinez a 66 lanci), e l’iniziale 2 a 0, ha cambiato tutto l’ingresso sul monte patavino di Fabiani, con il partente biancorosso a 98 lanci (56 strike), in apertura di 6°. Il rilievo della Tommasin è stato salutato subito da un doppio di Marval e, dopo due eliminazioni, lo ...