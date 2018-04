Barbie ha un cognome | Mattel lo rivela su Twitter e il web esplode

La Barbie svela il suo cognome : Chi è Barbara Millicent Roberts? È la bambola più famosa del mondo, la Barbie . Finora nessuno era a conoscenza del suo nome completo, ma in occasione della giornata dei fratelli, sull’account Twitter di Barbie è comparso un post di auguri, rivolto a tutto il pianeta, dalle «sorelle Roberts» (il clan include anche la sorella minore Skipper, Stacie e Chelsea). https://twitter.com/ Barbie /status/983811897446289409 A quasi 60 anni dalla sua nascita ...

