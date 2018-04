BARBARA D' URSO A VALENTINA VIGNALI | “MA GUARDA ' STA CRETINA” Video | il web si scatena

“Entrerà nella Casa”. Grande Fratello - scoop bomba. Si prevede una puntata scoppiettante - BARBARA D’Urso gioca l’asso. Tutti gli indizi confermano la voce : il suo nome è di quelli davvero pesanti nel mondo dei reality… : Uno scoop che ha dell’incredibile. Verrebbe da dire anche: da un reality all’altro. Cioè: neanche si fa in tempo a finire l’Isola dei Famosi che ci si ritrova al Grande Fratello… Ebbene sì, avete capito bene. Spy, il magazine diretto da Massimo Borgnis e facente parte del Gruppo Mondadori (quindi dell’universo Berlusconi, di cui fa parte ovviamente anche Mediaset e dunque il GF) ha fatto sapere che Paola Di ...

BARBARA d'Urso a Valentina Vignali : “Ma guarda 'sta cretina”/ Video - lezione a Pomeriggio 5 : “Non si ostenta!” : Barbara d'Urso a Valentina Vignali: “Ma guarda 'sta cretina”. Video, lezione a Pomeriggio 5 della conduttrice alla giocatrice di basket: “Non si ostenta!”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 18:41:00 GMT)

BARBARA D'Urso - il video integrale della rissa fuorionda tra Paola Caruso e Fabiana Britto : parole vergognose : La rissa tra Paola Caruso e Fabiana Britto in diretta, e in versione integrale. Barbara D'Urso ha deciso di mandare in onda a Pomeriggio 5 lo scontro avvenuto una settimana fa tra le due procaci ...

Maria De Filippi / BARBARA D'Urso pronta spodestare Queen Mary? Grande Fratello 15 il test : Le strane manovre Mediaset mostrano i muscoli a Maria De Filippi puntando tutto su Barbara D'Urso. La conduttrice torna in prime time e vince, e poi? Una battaglia segreta nei corridoi...(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 14:44:00 GMT)

Pomeriggio 5/ BARBARA d’Urso come Wonder Woman : Oggi, venerdì 20 aprile, alle 17.10 su Canale 5 va in onda l’ultima appuntamento settimanale con Pomeriggio 5, condotto dall'infaticabile Barbara d'Urso.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 14:30:00 GMT)

“BARBARA D’Urso? Nei camerini…”. Ops - al Ken italiano sfugge il retroscena. Da quando è entrato al Grande Fratello - Angelo Sanzio è proprio in vena di confessioni. Persino sulla conduttrice del reality. Ah! : Il Grande Fratello 15 è cominciato da pochissimo ma lui, Angelo Sanzio, meglio conosciuto come il Ken di Civitavecchia, è già il concorrente più discusso in rete. Anche lui, come Simone Coccia Colaiuta e Matteo Gentili, tanto per fare due nomi, non era sconosciuto al Grande pubblico. proprio di recente era stato ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, dove aveva raccontato passo passo la sua trasformazione. Omologo di Rodrigo ...

Patrick Dempsey nella Dottoressa Giò con BARBARA D’Urso? A luglio le riprese del sequel : Si torna a parlare di Patrick Dempsey nella Dottoressa Giò e questa volta è il famoso sito Dagospia a confermare la presenza della guest star di lusso nel sequel della fiction con Barbara D'Urso. Si tratta ancora di rumors ma questa volta sembrano più fondati del solito visto che non solo il sito conferma la presenza del dottor Stranamore di Grey's Anatomy ma anche il fatto che l'instancabile conduttrice napoletana possa essere sul set già a ...

