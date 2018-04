Bambini maltrattati | una madre | «Non capivo quanto li trascurassi»

vanityfair

(Di sabato 21 aprile 2018) Quando gli assistenti sociali le hanno portato via i suoi tre figli Antonietta, 46 anni, originaria di Napoli, ha pensato di farla finita. Solo in quel momento, quando la sua casa si è svuotata e all’improvviso è caduta nel silenzio ha capito che qualcosa doveva cambiare. Era lei che doveva modificare se stessa e doveva farlo per riabbracciare i suoi figli, affidati a una comunità. «Li hanno allontanati da casa nostra perché la situazione igienica era precaria», ci racconta mentre si trova all’interno del centro gestito dalla onlus Cesvi a Napoli, in collaborazione con l’associazione Grillo Parlante. «Sono state fatte alcune segnalazioni alle autorità, soprattutto perché in casa avevamo otto conigli e quindi c’era molta sporcizia ma io non me ne rendevo conto». Antonietta conosceva solo quel modo di vivere, quello con cui è diventata una donna adulta. «Ho perso ...