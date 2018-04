Balotelli ringrazia il Nizza | ' Due anni meravigliosi | non è ancora un addio'

Balotelli ringrazia il Nizza : “due anni meravigliosi - non è ancora addio” : “Sono stati due anni meravigliosi , grazie a tutti. ancora 5 partite….Non è ancora un addio. Non conosciamo mai il futuro. Volevo solo dirvi grazie ora”. Mario Balotelli , su Instagram, pubblica un video con alcuni suoi gol realizzati con la maglia del Nizza e ringrazia il club francese che lo ha rilanciato dopo un periodo difficile al Liverpool. Il 27enne bresciano è in scadenza di contratto a fine ...

Mario Balotelli - col Nizza finisce malissimo : spedito in tribuna - deve ringraziare Mino Raiola : Si complicano le cose tra Mario Balotelli e il Nizza . L'allenatore della squadra francese non ha convocato il giocatore per la trasferta ad Angers, decisiva per ottenere i punti necessari per ...