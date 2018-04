Ballando con le Stelle | eliminato Amedeo Minghi ma non esce dal programma Attesa per

Terence Hill/ Trasforma la pista in un saloon : la "scazzottata" con Milly Carlucci (Ballando con le stelle) : Terence Hill, che questa sera si calerà nei panni del "ballerino per una notte" a Ballando con le stelle 2018, è nelle sale con il suo film dal titolo "Il mio nome è Thomas"(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 22:28:00 GMT)

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli/ "La squadra di Ballando? Tredici incapaci" (Ballando con le stelle 2018) : Cesare Bocci e Alessandra Tripoli hanno ottenuto grandi consensi nell'ultima prestazione a Ballando con le stelle 2018: riusciranno a ripersi anche stasera?(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 21:57:00 GMT)

Ballando con le stelle - diretta : fuori Minghi - continua la gara : [live_placement]Ballando con le stelle, anticipazioi 21 aprile prosegui la letturaBallando con le stelle, diretta: fuori Minghi, continua la gara pubblicato su TVBlog.it 21 aprile 2018 21:45.

Ballando con le stelle - diretta : fuori Minghi | Prova speciale : [live_placement]Ballando con le stelle, anticipazioi 21 aprile prosegui la letturaBallando con le stelle, diretta: fuori Minghi | Prova speciale pubblicato su TVBlog.it 21 aprile 2018 21:05.

Amedeo Minghi e Samanta Togni/ Eliminati contro Akash : "Lui non ha gli occhi verdi" (Ballando con le stelle) : Amedeo Minghi e Samanta Togni: nonostante la buona esibizione, la coppia si trova al televoto e scoprirà questa sera se potrà proseguire l'avventura a Ballando con le stelle 2018. (Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 21:00:00 GMT)

Ballando con le stelle - diretta : fuori Minghi - via al ripescaggio : [live_placement]Ballando con le stelle, anticipazioi 21 aprile prosegui la letturaBallando con le stelle, diretta: fuori Minghi, via al ripescaggio pubblicato su TVBlog.it 21 aprile 2018 20:50.

Ballando con le stelle - diretta : fuori Akash o Minghi? : [live_placement]Ballando con le stelle, anticipazioi 21 aprile prosegui la letturaBallando con le stelle, diretta: fuori Akash o Minghi? pubblicato su TVBlog.it 21 aprile 2018 20:25.

Ballando con le stelle 2018/ Diretta : altro "colpaccio" per Milly Carlucci (21 Aprile 2018) : Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, 21 Aprile, con la settima puntata. Ballerino per una notte è Terence Hill. Quale coppia sarà eliminata?(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 20:31:00 GMT)

Ballando con LE STELLE 2018/ Diretta - Terence Hill ospite : colpo basso di Maria De Filippi (21 Aprile) : BALLANDO con le STELLE 2018 torna in onda oggi, 21 aprile, con la settima puntata. Ballerino per una notte è Terence Hill. Quale coppia sarà eliminata?(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 19:55:00 GMT)

GIARO GIARRATANA E LUCREZIA LANDO/ Nato l'amore : la coppia conferma tutto in tv (Ballando con le stelle) : GIARO GIARRATANA e LUCREZIA LANDO si preparano alla nuova sfida di BalLANDO con le stelle 2018 dopo il primo posto in classifica e il sorpasso realizzato da Nathalie Guetta.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 19:24:00 GMT)

Rocio Munoz Morales / "Condurrò Ballando con le stelle spagnolo". E sulla Lucarelli... (Sabato Italiano) : Rocio Munoz Morales sarà ospite della puntata de Il Sabato Italiano di questo pomeriggio: il nuovo progetto televisivo dell'attrice spagnola, compagna di Raoul Bova.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 19:00:00 GMT)

Rocio Munos Morales è la Milly Carlucci spagnola : a lei la conduzione di "Ballando" in Spagna : Rocio Munos Morales torna in Spagna, ma solo per lavoro. La modella e attrice, compagna di Raoul Bova...

Ballando con le stelle - Milly Carlucci chiama Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio : cosa hanno deciso di fare : Milly Carlucci ha trovato una nuova formula segreta: invitare come 'ballerini per una notte' una coppia del mondo dello spettacolo in crisi o separata da tempo e puntare tutto sul feeling tra i due. ...

Amici schiera anche Maradona contro Ballando : Maria De Filippi e Maradona E’ una delle sfide più incerte e sentite della stagione, il cui esito si fa inaspettato settimana dopo settimana. La partita tra Ballando con le Stelle e Amici è ancora tutta da giocare, con le due ‘capitane’ Milly Carlucci e Maria De Fillippi che finora non si sono risparmiate, nemmeno a punzecchiarsi a distanza. Entrambe, però, arrivano al terzo round di questa sera dopo giorni di silenzi, figli ...