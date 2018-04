Ballando con le stelle 2018 Diretta | Terence Hill ballerino per una notte Iniziano le

Ballando con le stelle - diretta 21 aprile : staffetta ripescati e Terence Hill ospite : Ballando con le stelle 13 arriva alla sua settima puntata: un momento delicato per il programma che riparte da un'eliminazione e dà spazio alla staffetta dei ripescati per recuperare una delle coppie finora escluse dalla pista. Una puntata che si preannuncia lunga e speriamo senza precisazioni e contestazioni di avvocati e omofobi.prosegui la lettura Ballando con le stelle , diretta 21 aprile : staffetta ripescati e Terence Hill ospite ...

GUILLERMO MARIOTTO / La commozione per le parole di Gessica Notaro ( Ballando con le stelle 2018) : GUILLERMO MARIOTTO torna questa sera nel banco della giuria di Ballando con le stelle 2018: la polemica con Raimundo Todaro e la commozione per Gessica Notaro .(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 11:32:00 GMT)

FRANCISCO PORCELLA E ANASTASIA KUZMINA/ Video - giudici preoccupati per la sua salute ( Ballando con le Stelle) : FRANCISCO PORCELLA e ANASTASIA KUZMINA , le news: a Ballando con le Stelle 2018 la coppia resta in gara nonostante l'infortunio al braccio di FRANCISCO . Ma la strada si fa dura...(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 09:53:00 GMT)

Diciamolo con una canzone - Milly Carlucci a Blogo : A Ballando siamo come Rocky - qualsiasi cosa accada ci rialziamo e picchiamo più forte di prima : Puntuale questa sera su Rai1, subito dopo l'edizione di prima serata del Tg1, l'appuntamento con una nuova puntata dello show del sabato sera Ballando con le stelle. Ospite e ballerino in uno specialissimo numero country Terence Hill, mentre fra due settimane ci sarà Ivana Trump che ballerà con l'ex marito Rossando Rubicondi, ma non solo, ovviamente il piatto forte della serata rimane la competizione fra le coppie rimaste in gara per ...