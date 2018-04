Avvistamenti sul Samsung Galaxy S7 per l’aggiornamento XXS2DRDC | news del 21 aprile

optimaitalia

: Avvistamenti sul #SamsungGalaxyS7 per l’aggiornamento XXS2DRDC: news del 21 aprile - GioPao9 : Avvistamenti sul #SamsungGalaxyS7 per l’aggiornamento XXS2DRDC: news del 21 aprile - OptiMagazine : Avvistamenti sul #SamsungGalaxyS7 per l'aggiornamento XXS2DRDC: news del 21 aprile - TulliMauro : RT @pensoescrivo: Avvistamenti sul #Garda. Quella che si vede sul bus potrebbe essere tranquillamente l'immagine riflessa di me mentre noto… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Un fine settimana caratterizzato da notizie e smentite per quanto riguarda il pubblico che segue da vicino le vicende delS7 e delS7 Edge. Ieri abbiamo cercato di riportarvi in tempo reale le altalenanti voci riguardanti Verizon, che ha dapprima annunciato la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per il device, salvo poi essere smentito da SamMobile, secondo cui invece il rollout ancora non è scattato per il modello commercializzato nel 2016.Proviamo a fare un po' di ordine, perché dopo 24 ore così turbolente e con le novità trapelate oggi 21è necessario fermarsi un attimino. Secondo SamMobile, infatti, al momento non si hanno notizie certe sui tempi di rilascio dell'aggiornamento Android Oreo e, aggiungo io, il pacchetto software di cui si è parlato ieri con Verizon con ogni probabilità è ancora legato alla patch di marzo. Se non altro perché ...