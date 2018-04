Avicii | un dj dell' Oman | era in vacanza con amici in un resort | era sereno

Avicii DI "WAKE ME UP" È MORTO/ "Sembrava stesse bene" : la testimonianza di un dj dell'Oman : AVICII, il dj è MORTO a soli 28 anni: il suo corpo è stato ritrovato senza vita in Oman. Un dj omanita, uno degli ultimi ad averlo visto in vita, racconta le sue ultime ore.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 16:30:00 GMT)

Avicii - IL DJ SVEDESE DI 'WAKE ME UP' È MORTO/ Il toccante tributo della sua ex fidanzata Emily Goldberg : Molti coloro che hanno voluto dedicare un pensiero ad AVICII, al secolo Tim Bergling 28enne dj e produttore SVEDESE, MORTO in Oman per cause ancora ignote. Tra cui la sua ex fidanzata, Emily Goldberg, che ha frequentato AVICII fra il 2011 e il 2013. Emily ha utilizzato Instagram per ricordare in maniera toccante il producer di Stoccolma: «“Dai tesoro, non arrenderti, scegli me e ti mostrerò il mio amore”. Questo è il testo di una canzone – ...

E' morto Avicii : l'annuncio shock della famiglia - ecco le cause Video : Una notizia a dir poco tragica in queste ore ha lasciato senza parole il mondo della musica [Video] internazionale: il musicista, produttore e dj svedese #Avicii è stato trovato senza vita a soli 29 anni. Il dj famoso in tutto il mondo per il brano 'Wake me uo' è stato trovato morto oggi a Muscat in Oman. La notizia shock della morte di Avicii La notizia shock della sua morte è stata data dalla famiglia di Avicii che in queste ore ha comunicato ...

Il mondo della musica dance piange il Dj e produttore Avicii Video : Si era ritirato dalle scene due anni fa per motivi di salute legati, probabilmente, al consumo eccessivo di sostanze alcoliche. Gli stessi motivi per cui, presumibilmente, oggi, all’eta' di 28 anni, si è spento il Disc jockey e produttore discografico di #musica dance Avicii, al secolo Tim Bergling. Nessun dettaglio chiarificatore è finora trapelato in merito alla triste vicenda. Le sue precarie condizioni di salute lo avevano obbligato nel 2016 ...

