Avicii | il ragazzo svedese che cambiò la musica dance elettronica

vanityfair

: RT @allharryswrote: qui non si tratta di essere tutti fans di avicii, non avete proprio capito un cazzo di niente. avicii, in un modo o nel… - Amoisorrisi : RT @allharryswrote: qui non si tratta di essere tutti fans di avicii, non avete proprio capito un cazzo di niente. avicii, in un modo o nel… - niallhoranshome : RT @fuggiamohar: Non ero e non sono fan di Avicii ma mi dispiace da morire comunque. Prima di essere un artista era un normale ragazzo di 2… - vuittoxn : RT @allharryswrote: qui non si tratta di essere tutti fans di avicii, non avete proprio capito un cazzo di niente. avicii, in un modo o nel… -

(Di sabato 21 aprile 2018)se n’è andato. Il dj producerè stato trovato morto a Muscat in Oman per cause ancora da accertare. Quello che sappiamo dalla sua ultima intervista a Rolling Stone è che il dj non stava bene. «Dovevo capire cosa fare della mia vita», diceva. «Cercavo il successo per avere altro successo, e basta. Non ero più felice». Complice anche una grave pancreatite (dovuta all’abuso di alcool) che l’aveva costretto al ricovero in ospedale nel 2016 e dopo la quale si era ritirato dalla scene. LEGGI ANCHEAddio al dj, muore a 28 anni per cause sconosciute «È accaduto qualcosa di veramente orribile. Abbiamo perso un amico con un cuore così bello e il mondo ha perso un musicista di incredibile talento». Così ha scritto su Twitter David Guetta, presto seguito da messaggi, frasi e foto da parte di tantissimi colleghi. Tim Bergling era in Oman a trovare degli amici ...