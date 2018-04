Austria | giro di vite sui migranti | tassa di 840 euro e via i cellulari

Blastingnews

(Di sabato 21 aprile 2018) Il Governoco si prepara ad un vero e propriodinei confronti dei #intenzionati a chiedere asilo sul proprio territorio nazionale. Il nuovo Governo guidato dal giovanissimo Premier del partito popolare Sebastian Kurz sta terminando di definire nuove regole e condizioni per queiextrapei che avranno intenzione di regolarizzare la loro posizione nel paese d'oltralpe. A renderlo noto, insieme al trentunenne capo del governo, il suo vice cancelliere Heinz-Christian Strache, esponente di spicco dell'Fpo, il locale partito sovranista in una intervista al quotidiano tedesco Die Welt. Lo scopo di queste nuove misure è quello di porre fine all’immigrazione illegale e di fermare quelli che vengono definiti gli abusi di asilo politico. Come molti sanno le regolepee per chi richiede il permesso di soggiorno motivandolo con l'asilo politico sono ...