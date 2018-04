Austin MotoGP | Marquez pole stellare Battuti Viñales e Iannone Rossi 5°

MotoGp - Boom Marquez - il pilota spagnolo cade rovinosamente durante le qualifiche di Austin [VIDEO] : Marc Marquez cade durante le qualifiche del Gp di Austin, il pilota spagnolo è alla sua seconda caduta del weekend durante le qualifiche del Gp delle Americhe sul circuito di Austin Marc Marquez cade ...

MotoGp Austin - la griglia di partenza : le Yamaha in grande ripresa - Valentino Rossi ci crede : MotoGp Austin, la griglia di partenza – Si sono concluse le qualifiche del gran premio di Austin, si preannuncia una gara bellissima e ricca di colpi di scena. Non sono mancate le polemiche dopo il secondo appuntamento, in particolar il contatto tra Marc Marquez e Valentino Rossi, clamoroso botta e risposta tra i due piloti, clima sempre più incandescente. Nel finale caduto per il pilota spagnolo Marc Marquez, in netta ripresa le Yamaha, ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : a che ora comincia la gara di Austin? Il programma e come vederla in diretta e in differita : Ad Austin è tutto pronto per il terzo appuntamento del Mondiale MotoGP 2018. Presso il COTA – Circuit of the Americas, infatti, sarà di scena il grande duello tra Marc Marquez, il dominatore del Gran Premio delle Americhe con cinque successi in altrettante edizioni, ed il resto del gruppo. Il campione del mondo in carica, che avrà su di sè la lente di ingrandimento dopo quanto combinato a Termas de Rio Hondo, deve assolutamente tornare a ...

Motogp Austin 2018 live - qualifiche in diretta dalle 21.10 : Caccia alla pole position: Iannone il più veloce nelle libere, Marquez sulle sue code. Valentino Rossi chiede spazio sulla griglia di partenza Motogp Austin 2018, Iannone più veloce dopo le libere 3. ...

MotoGP - Austin : le qualifiche e la pole in diretta LIVE : Alle 21:10 le qualifiche di MotoGP, da seguire in LIVE streaming su skysport.it e sull'app di Sky Sport, proprio come la gara di domani , partenza alle 21, . 21 Apr 20:13 Il punto sulle Libere 3 E' ...

MOTOGP GP Austin : orario direttaTV e info streaming qualifiche e gara : Ben ritrovati amici appassionati di Moto GP: week end di gara con il terzo Gran premio della stagione, il GP delle Americhe 2018. Sul circuito di Austin, Texas, tornano in pista i campioni della classe MOTOGP. Il Gran Premio delle Americhe è stato fino ad oggi terra di conquista per il pilota Honda Marc Marquez che ha conquistato 5 pole e 5 vittorie nelle precedenti edizioni della gara. Riuscirà a ripetersi? MOTOGP, GP Americhe 2018: dove vedere ...

MotoGP - le prove libere 3 dal GP di Austin : piove in Texas - Iannone resta 1° : E' iniziata su asfalto asciutto la terza sessione di libere 3 della MotoGP, sul circuito di Austin. Il rischio di pioggia era molto alto, per cui il piano di tutti i team era quello di provare una ...

Motogp Austin 2018 live - prove libere 3 in diretta : Ieri nella seconda sessione di prove libere il pilota Suzuki ha staccato di 56 millesimi Marquez e di 264 Vinales. Rossi quarto. La diretta delle prove 3 Motogp Austin, Marquez domina le libere 1 ...

Motogp Austin 2018 - pene più severe per i piloti 'pericolosi' : Si deciderà caso per caso", ha spiegato il pilota del team Alma Pramac Racing ai microfoni di Sky Sport. "Noi piloti dovremo esprimere le nostre opinioni. E' chiaro che se un pilota fa cadere un ...

MotoGP - sanzioni più dure in pista! La nuova linea imposta da Ezpeleta. L’esito dell’incontro ad Austin - Valentino Rossi sorride : Da questo momenti ci saranno sanzioni più dure in pista. Questo è l’esito dell’incontro della Commissione di sicurezza che si è svolto ieri ad Austin dove nel weekend si disputa il GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Erano presenti 19 piloti sui 24 che solitamente vediamo in griglia, gli unici assenti erano Jorge Lorenzo, Scott Redding, Hafizh Syahrin, Franco Morbidelli e Tito Rabat. Carmelo Ezpeleta, CEO di ...

MotoGP Austin - Valentino Rossi : "Giornata positiva anche se Marquez ha qualcosa in più" : Abbiamo lavorato tanto sulla moto per cercare di migliorare l'accelerazione e, devo dire, che mi trovo bene " ha detto Valentino Rossi ai microfoni di Sky Sport Ho un passo che non è male ma come me ...

MotoGp - Marquez velocissimo ad Austin - Marc spiega la caduta : 'tutta colpa di una gomma difettosa' : Marc Marquez commenta le sue seconde prove libere ad Austin, le sue Fp2 si sono concluse con il secondo tempo più veloce Andrea Iannone è l'autore del giro più veloce delle Fp2 sul circuito delle ...

MotoGp - Tutto liscio per Rossi ad Austin - Valentino osserva Marquez : 'non ha sferrato il time attack' : Valentino Rossi commenta le sue seconde prove libere ad Austin, le sue Fp2 si sono concluse con il quarto tempo più veloce Andrea Iannone è l'autore del giro più veloce delle Fp2 sul circuito delle ...