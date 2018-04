Astrofisica | da un pugno di atomi la sinfonia dell’antico universo

meteoweb.eu

(Di sabato 21 aprile 2018) Giocare con undiultra freddi per riprodurre in un microcosmo la. È quanto ha fatto un gruppo di ricerca coordinato dal National Institute of Standards and Technology (Nist) degli Stati Uniti, che è riuscito a individuare nuove, affascinanti connessioni tra la fisicaca e l’espansione del’primordiale. Grazie a una serie di esperimenti, gli scienziati hanno indotto l’espansione di una nube didalla forma simile a una ciambella, registrando ogni singola fase di questo processo. I risultati, pubblicati su Physical Review X, mostrano che l’espansione è avvenuta così rapidamente da produrre una sorta di brusio: la stessa ‘melodia’ che potrebbe essere stata composta su scala cosmica durante la fase dell’inflazione universale. Ecco che i primi vagiti dell’potrebbero essere ricostruiti proprio grazie alla fisica degli ...