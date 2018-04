Assoluzione per gli eredi del marchio Bulgari | erano accusati di evasione fiscale

Mafia : processo trattativa - Mancino gioisce per Assoluzione : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - "Ho appena sentito il senatore Mancino al telefono, ha espresso tutta la sua gioia. Era molto emozionato. Era con la sua famiglia per gioire con loro". Così all'Adnkronos Nicoletta Piergentili, uno dei legali del senatore Nicola Mancino, assolto dall'accusa di falsa te

Tre ergastoli - una condanna a tre anni e un'Assoluzione per l'omicidio del boss Fortunato Patania · LameziaClick LameziaClick : VIBO VALENTIA - Tre ergastoli, una condanna a 3 anni e un'assoluzione. É la sentenza della Corte d'assise di Catanzaro nei confronti degli imputati dell'uccisione del boss della 'ndrangheta Fortunato ...

Mafia : processo trattativa - legale De Donno chiede Assoluzione per ufficiali Ros : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - "I generali Mario Mori e Antonio Subranni e il colonnello Giuseppe De Donno vanno assolti dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste". Con queste parole l'avvocato Francesco Romito chiude la sua lunga arringa difensiva nel processo sulla trattativa tra Stato e

Scontò 17 anni per l’omicidio Alpi : dopo l’Assoluzione 3 milioni di risarcimento : Risarcito con 500 euro per ogni giorno di ingiusta detenzione l’uomo che era stato prosciolto dopo che “Chi l’ha visto” ha rintracciato il testimone chiave in grado di scagionarlo

Yara - Bossetti aspetta la Cassazione : "Vuole l'Assoluzione attraverso una perizia sul Dna" : La prima udienza dell'ultimo atto in Cassazione del processo a Massimo Giuseppe Bossetti, condannato in primo e in secondo grado all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, si celebrerà...

Tav - un’Assoluzione e una prescrizione per l’ex commissario di governo accusato di omissione di atti d’ufficio : Nessuna condanna. Mario Virano, ex commissario del governo alla Torino-Lione, è stato assolto da un’accusa di omissione di atti d’ufficio, mentre un altro episodio simile è risultato prescritto. Lo ha stabilito oggi il tribunale di Torino nel processo nato dall’esposto di militanti No Tav della Val di Susa, Alberto Veggio e Maria Grazia Di Pietro. In passato la stessa procura aveva prima chiesto l’archiviazione del procedimento e poi ...