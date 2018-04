Assenza delle tabelle dei millesimi e identificazione del valore degli appartamenti

Chef's Table : Pasticceria - Corrado Assenza protagonista di una delle quattro puntate : Netflix ha annunciato che Chef's Table: Pasticceria , la docu-serie originale candidata agli Emmy, arriverà sulla piattaforma di streaming a partire dal 13 aprile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. L'Italia torna ad essere protagonista in una delle quattro puntate della nuova stagione con Corrado Assenza che, con il ...