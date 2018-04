Arte | il tesoro dei beni recuperati e la caccia al Caravaggio rubato

GERMANIA - 13ENNE SCOPRE TESORO DEI VICHINGHI/ Ultime notizie : nello scrigno anche un mArtello di Thor : 13ENNE ritrova TESORO dei VICHINGHI. Incredibile scoperta in GERMANIA, un giovane con la passione per l'archeologia ritrova monete del Re "Dente Azzurro"(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 23:41:00 GMT)

Mala del Brenta - confiscato il tesoro di Felice Maniero : beni per 17 milioni ora appArtengono allo Stato : Poco più di un anno fa aveva di fatto consegnato il suo “tesoro” alla Finanza. Felice Maniero aveva messo fine a uno degli ultimi misteri della mafia veneta: quello del bottino accumulato in vent’anni di scorribande, rapine, controllo del gioco d’azzardo, traffico d’armi e di droga con cui ha terrorizzato il Nord Est. Oggi gli uomini del Nucleo di Polizia valutaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di confisca emesso ...

Italia : Tesoro - mArtedì prossimo in asta Bot semestrali per 6 miliardi di euro : Nell'asta in calendario il prossimo 27 marzo, il Ministero dell'Economia collocherà Bot semestrali per 6 miliardi di euro. Il prossimo 29 marzo scadranno Bot di pari scadenza per un importo equivalente.

Bruxelles aspetta al varco il nuovo governo. Il giudizio sulla pArte più spinosa del Def riguarderà i nuovi inquilini di palazzo Chigi e Tesoro : La parte più spinosa del Def, quella con le riforme e il cronoprogramma, spetterà al nuovo governo e Bruxelles lo attende al varco. Nessun pressing sui tempi, anzi la piena disponibilità ad aspettare che lo scenario post voto in Italia si traduca in un esecutivo, ma dal giudizio non si sfugge. E il giudizio toccherà ai nuovi inquilini di palazzo Chigi e Tesoro.La transizione è stata messa a punto dal ...