Arsene Wenger | che ha cambiato l’Arsenal e la Premier League

Un posto nell'Olimpo per Arsène Wenger : • Wenger ha studiato medicina per un breve periodo prima di laurearsi in economia all'Università di Strasburgo nei primi anni '70. • Wenger è stato centrocampista del Mutzig, ASPV Strasbourg e ...

Arsene Wenger lascerà la panchina dell'Arsenal dopo 22 anni. Tre campionati e sette coppe d'Inghilterra nel suo palmares : Arsene Wenger lascerà la panchina dell'Arsenal al termine della stagione, dopo 22 anni alla guida dei Gunners. La decisione del tecnico francese, il cui contratto scadeva nel 2019, è stata ufficializzata questa mattina.L'Arsenal è sesto in Premier League, lontanissimo dalla zona Champions League, ma ha raggiunto la semifinale di Europa League. In Inghilterra Wenger, 68 anni, ha vinto tre campionati, sette coppe d'Inghilterra ...

