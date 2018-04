Arsenal | re Wenger abdica dopo 22 anni

Ventidue anni assieme : l’addio di Wenger all’ Arsenal : Il tramonto di un impero. Ecco la prima cosa che abbiamo pensato quando abbiamo appreso la notizia della separazione a fine stagione tra Wenger e l’Arsenal, il suo Arsenal. Il classico fulmine a ciel sereno. https://t.co/Q9saKdTZOT — Arsenal FC (@Arsenal) 20 aprile 2018 Oddio, ormai erano anni che a fine stagione il tormentone ‘# Wenger in o # Wenger out’ faceva capolino salvo poi venire rintuzzato dall’ennesima qualificazione in ...

Wenger lascia l' Arsenal dopo 22 anni/ Ancelotti raccoglie l'eredità? I bookies lo danno per favorito... : Wenger lascia l’Arsenal dopo 22 anni , solo 5 le squadre che non ha mai battuto: c’è anche un’italiana… Il tecnico transalpino ha affrontato ben 124 squadre con i Gunners(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:33:00 GMT)

Arsenal - Arsene Wenger dice addio dopo 22 anni. Terremoto in panchina - anche un italiano per la sua successione : Il tecnico francese Arsene Wenger lascerà l' Arsenal a fine stagione dopo 22 anni sulla panchina dei Gunners , un record per tutto il calcio inglese. Il 68enne ha annunciato l' addio con un anno di ...

Wenger all’Arsenal - 1996-2018 : le vittorie - i record - l’addio : Finisce l’era Wenger ai Gunners. Anche per i parametri dell’Inghilterra, dove i tecnici sono ‘manager’ e gestiscono spesso a lungo la direzione tecnico-sportiva, il regno del francese è stato epocale. Ricco di traguardi e anche delusioni. “Sono grato per avere avuto il privilegio di lavorare in questo club per così tanti anni memorabili”, ha annunciato lo stesso Arsène Wenger dal sito del club. La sua è stata ...