Arrestata Allison Mack | la star di “Smallville” portava schiave del sesso a un guru 

ALLISON MACK/ Chloe di "Smallville" Arrestata per "traffico sessuale" : l'attrice alleata del guru della setta : ALLISON MACK, nota per il ruolo di Chloe nella serie televisiva 'Smallville' è stata incriminata per traffico sessuale: l'attrice rischia fino a 15 anni di carcere.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 19:43:00 GMT)

Usa - Arrestata l'attrice Allison Mack di 'Smallville' : l'accusa è di traffico sessuale : Il leader era Keith Raniere, noto anche come 'Vanguard': marchiava la 'schiave' con un simbolo contenente le iniziali del suo nome

Allison Mack Arrestata : Chloe Sullivan di Smallville finita in manette per traffico sessuale : Allison Mack arrestata a New York. Questa è la notizia che nelle ultime ore ha lasciato sconvolti i fan di Smallville che per dieci anni l'hanno seguita nei panni della dolce Chloe. Nelle scorse settimane ci eravamo occupati della sua situazione e dell'arresto del leader della sua setta, lo stesso che chiedeva all'attrice di non mangiare molto (assumere 800 calorie al giorno), di tenersi in forma con attività fisica ma, soprattutto, di ...