Appannamento o crisi? Ora Dybala e Mertens sono bomber precari

(Di sabato 21 aprile 2018) La tentazione è forte, ma più dalle parti di Vinovo che di Castelvolturno: giocare la supersfida scudetto senza i rispettivi. Pensare a uno Juventus-Napoli decisivo per la corsa tricolore senza Pauloe Driessarebbe stata un'eresia a inizio stagione: l'argentino aveva conquistato la maglia numero 10 che lo accostava a tanti grandi calciatori della storia dei bianconeri, il belga era diventato ormai un vero nove a suon di gol. Ora le loro quotazioniin ribasso a causa di un rendimento al di sotto delle aspettative nelle ultime settimane.Dopo il rientro scoppiettante dall'infortunio alla coscia rimediato durante la sosta del campionato (i quattro gol decisivi con Lazio, Tottenham e Udinese, la rete al Milan e la tripletta al Benevento), la "Joya" ha avuto un calo. Contro il Real finì la partita in anticipo per un rosso forse evitabile e saltò il ritorno, una ...