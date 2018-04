: RT @rtl1025: La Roma vince in trasferta nell'anticipo delle ore 15 della 34esima di Serie A. #SpalRoma - ProcopioPaolo : RT @rtl1025: La Roma vince in trasferta nell'anticipo delle ore 15 della 34esima di Serie A. #SpalRoma - NotizieIN : Anticipo serie A, Spal-Roma 0-3 -

Tris dellaa Ferrara. Buon viatico per i giallorossi verso la Champions. Estensi non brillanti come nelle ultime occasioni, anzi molto confusionari.Dopo due erroracci sulla trequarti che lanon concretizza, arriva il gol. Al 33' Strootman apre per Pellegrini che restituisce all'olandese, anticipato da Vicari in autorete. Meret bravissimo su El Shaarawy. Al 52' il diagonale di Nainggolan su corta respinta di Simic fa 2-0. Al 60' cross di Pellegrini per il solitario colpo di testa di Schick ed è tris giallorosso.(Di sabato 21 aprile 2018)