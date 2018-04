Anticipazioni sul 3° serale di Amici 2018 | 21 aprile | ospiti | assegnazioni | duetti e

Anticipazioni Una Vita : SUSANA minaccia SIMON sulla sua relazione con ELVIRA : A Una Vita, tra pochissime puntate scoppierà la passione tra ELVIRA Valverde (Laura Rozalen) e SIMON Gayarre (Jordi Coll): spronato da Liberto Seler (Jorge Pobes) a lottare per stare al suo fianco, il maggiordomo di Arturo Valverde (Manuel Reguiero) capirà finalmente di non poter vivere senza la coraggiosa biondina e, stupendola con una profonda dichiarazione d’amore, farà sì che si rifiuti di partire alla volta del convento (luogo dove il ...

Uomini e Donne Anticipazioni trono over : Gemma - Giorgio - Sossio - Ursula - Ida - Riccardo nuove coppie : Il Vicolodellenews, stasera, ha dato nuove succosissime anticipazioni sull'ultima registrazione del trono over di 'Uomini e Donne'. In particolare, il portale ha fornito delle grosse novità che riguardano tre coppie che, nelle ultime settimane, hanno catalizzato l'attenzione dei telespettatori: si tratta di Gemma e Giorgio (ospiti del Maurizio Costanzo Show), Ida e Riccardo (protagonisti di un continuo tira e molla a suon di liti e ...

Don Matteo 12 ci sarà? Le Anticipazioni sull’ultima puntata in onda il 19 aprile fanno ben sperare : Don Matteo 12 ci sarà? I fan sono in trepidante attesa di scoprire come terminerà l'undicesima stagione. Gli ultimi due episodi andranno infatti in onda stasera, 19 aprile, e daranno (si spera) una degna conclusione alla storia tra Sofia e Seba, mentre Anna a quanto pare dovrà scegliere se accettare la proposta di matrimonio di Giovanni, oppure ponderare un futuro con il PM Marco Nardi. L'ultima puntata sarà anche concentrata sul piccolo Cosimo, ...

Uomini e Donne Anticipazioni - Nicolò si svela : indizi sulla scelta : anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Nicolò Brigante: gli ultimi indizi Il nuovo numero del magazine di Uomini e Donne torna a sorprenderci. Questa volta è infatti stata pubblicata una esclusiva intervista a Nicolò Brigante. Il tronista ha rivelato alcuni particolari dettagli sulla sua scelta. Il giovane del Trono Classico ha da poco annunciato […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Nicolò si svela: indizi sulla scelta proviene ...

Anticipazioni Il Segreto : le novità sulla scomparsa di CARMELITO : Nei nostri post dedicati alle Anticipazioni de Il Segreto vi abbiamo parlato della scomparsa del piccolo CARMELITO: com’è già noto, il figlio di Severo Santacruz (Chico Garcia) e Candela Mendizabal (Aida De La Cruz) verrà rapito nel bel mezzo del banchetto allestito per il matrimonio tra Carmel Leal (Raul Peña) e la maestra Adela (Ruth Llophis); la trama, partendo da questo incipit, si macchierà presto di risvolti drammatici… Come ...

Una Vita Anticipazioni : ELVIRA vuole fare chiarezza sulla morte della madre ma… : Un nuovo mistero è in arrivo nelle prossime puntate di Una Vita: secondo quanto segnalano le anticipazioni della telenovela, ELVIRA Valverde (Laura Rozalen) vorrà appurare le dinamiche legate all’assassinio della madre ma, stranamente, non troverà un grande appoggio nel padre Arturo (Manuel Regueiro); partendo proprio da questi presupposti, si svilupperà una complicata storyline… L’esordio della nuova trama si avrà quando il ...

Il Cacciatore 2 ci sarà? Le Anticipazioni sull’ultima puntata in onda stasera 18 aprile su Rai1 : Il Cacciatore 2 si farà? Questo è ciò che si chiedono gli spettatori di Rai1 che stasera 18 aprile guarderanno la sesta e ultima puntata della fiction con protagonista Francesco Montanari. Gli episodi finali inizieranno sei mesi dopo gli ultimi eventi: troviamo Saverio pronto a voltare definitivamente pagina, ma non senza prima aver chiuso i conti col passato. Nel primo episodoi, dal titolo “Freaks”, cinque mesi dopo, Saverio è cambiato. Il ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Francesco Chiofalo sul trono : Uomini e Donne Anticipazioni: Francesco Chiofalo sul trono a settembre Uomini e Donne è costantemente alla ricerca di novità e di personaggi in grado di raccogliere più pubblico possibile. L’ultima edizione di Temptation Island ha contribuito a rimpolpare le fila del trono Classico (un esempio è Sara Affi Fella attualmente tronista). Stando alle Anticipazioni offerte da Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, da settembre sul trono più ...

Don Matteo 11 - Anticipazioni ultima puntata e indizi sulla dodicesima stagione : Dopo che gli ascolti sono rimasti strepitosi di settimana in settimana, segnando ogni volta un grande successo (giovedì 12 l’ennesima dominazione della prima serata), giovedì 19 aprile alle 21.25 su Rai1 si conclude la stagione numero undici della storica serie sulle peripezie del sacerdote interpretato da Terence Hill. Terence Hill, la carriera di Mario Girotti dagli inizi a Trinità fino a Don Matteo ...

In arrivo un finale di Grey’s Anatomy 14 “non facile” - Anticipazioni da Ellen Pompeo sull’episodio degli addii : Il finale di Grey's Anatomy 14 sarà piuttosto difficile da digerire, avverte Ellen Pompeo: "not easy" ("non facile") ha dichiarato letteralmente la protagonista del medical drama parlando dell'ultimo episodio di questa stagione, attualmente in onda su ABC negli Stati Uniti e su FoxLife (canale 114 di Sky) in Italia. In patria il finale di Grey's Anatomy 14 andrà in onda giovedì 17 maggio, circa un mese dopo nel nostro Paese, con gli attesi ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 23-28 aprile 2018 : Julieta sul punto di denunciare Saul! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 23 aprile a sabato 28 aprile 2018: Pedro lascia Dolores! Julieta vuole denunciare Saul! Beatriz in lacrime! Anticipazioni Il Segreto: continuano gli intrighi di Francisca contro Julieta che accusa Saul di essere il mandante dell’incendio in cui è morta Ana! Momenti di sconforto per Beatriz, Dolores riceve i documenti del divorzio! Emozioni, lacrime, rabbia e gioia traspaiono ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate 23-28 aprile 2018 : Katie e Wyatt sul punto di essere beccati da Bill! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 23 a sabato 28 aprile 2018: Bill va da Katie e rischia di sorprenderla con Wyatt! I ricatti di Sheila! Anticipazioni Beautiful: Sheila ed il suo piano per diventare la nuova matriarca Forrester! Bill contro Liam! Eric non è disposto a perdonare Ridge! Brooke lo ammonisce! Wyatt e Katie rischiano grosso! Intrise di colpi di scena sono le Anticipazioni Beautiful sui nuovi appuntamenti ...

The Walking Dead 9 ci sarà? / Le prime Anticipazioni sulla nuova stagione : The Walking Dead 9 ci sarà e presto inizieranno le riprese dei nuovi episodi ma alcuni personaggi rimangono in bilico: Morgan e Maggie torneranno nella nona stagione?(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 14:52:00 GMT)

In Grey’s Anatomy 14×22 arriva la madre di Alex Karev? Anticipazioni sull’episodio diretto da Jesse Williams : L'episodio di Grey's Anatomy 14x22, dal titolo Fight for your mind, potrebbe riservare una sorpresa per gli appassionati del personaggio di Alex Karev. Subito dopo la messa in onda dell'episodio 14x19, che ha affrontato il tema dei Dreamers e delle nuove politiche sull'immigrazione dell'amministrazione americana, è stata svelata una breve sinossi del ventiduesimo capitolo di questa stagione del medical drama, che andrà in onda negli Stati ...