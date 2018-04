Anna Tatangelo non balla con Gigi e nemmeno con Stash Ecco chi andrà dalla Carlucci

Ballando con le stelle - Milly Carlucci chiama Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio : cosa hanno deciso di fare : Milly Carlucci ha trovato una nuova formula segreta: invitare come 'ballerini per una notte' una coppia del mondo dello spettacolo in crisi o separata da tempo e puntare tutto sul feeling tra i due. ...

Stash smentisce il flirt con Anna Tatangelo : Update 21 aprile: via Instagram Stories Stash ha smentito quanto scritto da Dagospia, negando qualsiasi flirt con Anna Tatangelo: “Ragazzi vi sto per fare una comunicazione molto molto importante e molto interessante per il pubblico del web visto che si è già alzato il polverone del Gossip. Io e Anna Tatangelo non stiamo insieme e non siamo mai usciti insieme. Considero Anna una sorella e le mando un bacione gigantesco”. prosegui la ...

Stash fidanzato con Anna Tatangelo? "Non siamo mai usciti insieme - siamo amici" : Stash è fidanzato con Anna Tatangelo? Il gossip è letteralmente esploso e nelle ultime ore non si fa altro che parlare del presunto flirt tra il cantante dei The Kolors e l'ex di Gigi D'Alessio. La vita privata di Stash è tornata d'interesse per paparazzi e giornalisti di gossip da quando ha chiuso la sua relazione con l'ex fidanzata storica Carmen Fiorentino, ma pare non sia ancora giunto il momento di cominciare una nuova relazione. O ...

