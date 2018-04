(Di sabato 21 aprile 2018)Questa volta Millyha dovuto incassare un rifiuto.D’Alessio, come riporta Oggi, avrebbero detto “no” all’invito della conduttrice, desiderosa pare di riunirli a colpi di danza nello studio dindo con le Stelle. La loro rottura, del resto, è ancora recente e probabilmente i due non sono pronti ad “un passo” del genere. Inoltre la presenza in tv congiunta rischierebbe di accendere ancora di più i riflettori su di loro che necessiterebbero di silenzio. Proprio nelle ultime ore Lady Tata, fresca vincitrice di Celebrity Masterchef 2 nonchè ex concorrente dindo, è al centro di un gossip che la vorrebbe vicina adei The Kolors.stanno insieme? Bufala Trattasi però di una bufala, prontamente smentita sui social dallo stesso cantante. I due si conoscono ma non si sono mai ...

Anna Tatangelo non balla con Gigi (e nemmeno con Stash). Ecco chi andrà dalla Carlucci : Anna Tatangelo Questa volta Milly Carlucci ha dovuto incassare un rifiuto. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, come riporta Oggi, avrebbero detto “no” all’invito della conduttrice, desiderosa pare di riunirli a colpi di danza nello studio di ballando con le Stelle. La loro rottura, del resto, è ancora recente e probabilmente i due non sono pronti ad “un passo” del genere. Inoltre la presenza in tv congiunta ... Questa volta Millyha dovuto incassare un rifiuto.D’Alessio, come riporta Oggi, avrebbero detto “no” all’invito della conduttrice, desiderosa pare di riunirli a colpi di danza nello studio dindo con le Stelle. La loro rottura, del resto, è ancora recente e probabilmente i due non sono pronti ad “un passo” del genere. Inoltre la presenza in tv congiunta ...

Stash smentisce il flirt con Anna Tatangelo : Update 21 aprile: via Instagram Stories Stash ha smentito quanto scritto da Dagospia, negando qualsiasi flirt con Anna Tatangelo: “Ragazzi vi sto per fare una comunicazione molto molto importante e molto interessante per il pubblico del web visto che si è già alzato il polverone del Gossip. Io e Anna Tatangelo non stiamo insieme e non siamo mai usciti insieme. Considero Anna una sorella e le mando un bacione gigantesco”. prosegui la ... : Update 21 aprile: via Instagram Storiesha smentito quanto scritto da Dagospia, negando qualsiasicon: “Ragazzi vi sto per fare una comunicazione molto molto importante e molto interessante per il pubblico del web visto che si è già alzato il polverone del Gossip. Io enon stiamo insieme e non siamo mai usciti insieme. Considerouna sorella e le mando un bacione gigantesco”. prosegui la ...

