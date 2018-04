Andrea Orlando | la disperazione totale dopo Renzi | ' Prendiamo una decisione o il Pd muore'

Andrea Orlando : "Il Pd non sarà uno spettatore Intesa con M5s non è credibile" : Andrea Orlando non chiude del tutto la porta ad un impegno da parte del Pd per la formazione del nuovo governo. In un'intervista a Circo Massimo, su Radio Capital, Orlando spiega la sua posizione e quella della minoranza dem: "In democrazia nessuno è spettatore specialmente quando ci si trova in una situazione difficile come la nostra". Poi sottolinea come la tattica dello "stare a guardare" probabilmente può essere pericolosa per il Partito ...

Andrea Orlando : 'Partito alla Macron? Cretinate; ora il PD svolti a sinistra' Video : In occasione della puntata di Piazzapulita su La7 di questo giovedì 5 aprile è intervenuto Andrea Orlando, attualmente ancora Ministro della Giustizia ed esponente della minoranza #Pd, vediamo le parti salienti di quello che ha detto. Andrea Orlando: 'PD dialoghi col 5 Stelle, ma non ci sono le condizioni per governare insieme' Riguardo a una possibile alleanza di Governo con il Movimento 5 Stelle [Video], Andrea Orlando ha affermato: Io non ...

Il caminetto di Renzi incendia il Pd - è rissa tra Orlando e renziani : "Andrea come Di Maio - si candidi e dimostri quanto vale" : Il "caminetto" di Matteo Renzi nello studio di Via Veneto del gruppo Marcucci con il padrone di casa nonché capogruppo dem al Senato e la schiera dei fedelissimi - da Boschi a Lotti, da Rosato a Bonifazi -per fare il punto post consultazioni fa da scintilla all'ennesima rissa all'interno del Partito Democratico. Interrompendo la pacata e appassionante disquisizione di questi giorni sull'impellenza o meno di fare una alleanza ...

Il Consiglio dei ministri dà il via libera alla riforma delle carceri. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando : "Non è salva-ladri" : Via libera del Consiglio dei ministri alla riforma dell'ordinamento penitenziario che allargherà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Andrea Orlando."Il testo deve tornare in Commissione - ha spiegato il ministro - perché non abbiamo recepito alcune indicazioni contenute nel parere della commissione Giustizia del Senato. Questo passaggio ...

Stefano Lepri - Asterix Pd/ Difende Andrea Orlando : "Lotti ha vinto a Empoli in un collegio blindato" : Stefano Lepri, Asterix Pd tra i pochi a vincere un collegio uninominale al Nord: le parole del dem su Luca Lotti e la polemica con Andrea Orlando sul paracadute(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 23:30:00 GMT)