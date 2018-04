Anche io ho il BUG delle chiamate su Galaxy S9+

Bugatti Chiron - Telemetria - assistenza da remoto e Anche antifurto : La Bugatti ha fornito nuovi dettagli sul sistema di Telemetria presente a bordo della nuova Chiron, un hardware studiato per avere un ingombro e un peso particolarmente ridotto. Il dispositivo è un'evoluzione di quello proposto in anteprima mondiale nel 2004 sulla Veyron e consente ai tecnici della Casa francese di monitorare in tempo reale tutti i parametri dei veicoli, esattamente come accade nelle competizioni di Formula 1. Il sistema è anche ...

QUALE GOVERNO?/ Nel bugiardino delle soluzioni ci vuole Anche la - nuova - legge elettorale : Fare la legge elettorale e la legge di bilancio non basta. Il Paese ha bisogno di una maggioranza in grado di garantire crescita ed equità sociale.

Tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne c'è Anche lui? Il Web in subbuglio : Circolano diversi nomi sui possibili nuovi tronisti di Uomini e Donne 2018, Jeremias Rodriguez più di tutti sembrava il prossimo a salire sul trono Classico di Maria De Filippi, ma... C'è un ma. Qualcosa è andato storto. Sono mesi che si parla di Jeremias a Uomini e Donne, già quando era dentro la casa del Grande Fratello 2 tra il pubblico si vociferava che lo avremmo ritrovato presto sul trono a cercare una fidanzata, e in effetti il fratello ...

IED Hyundai Kite - la dune-buggy a batteria viaggia Anche sull’acqua – FOTO : Dall’incontro tra il centro stile europeo Hyundai e lo IED di Torino, che per l’occasione ha messo al lavoro i suoi studenti del Master in Transportation Design non poteva che nascere qualcosa di originale. Parliamo della concept Kite, presentata sugli stand del salone di Ginevra che proprio l’8 marzo ha aperto le porte al pubblico. Rivisitazione in chiave futuristica delle classiche dune-buggy, la Kite ...

Casa Bianca - capo comunicazione Hope Hicks si dimette/ Ultime notizie Usa : l'ammissione sulle “bugie biAnche” : Russiagate, accue a Donald Trump: Usa, indaga il super procuratore Robert Mueller su attività economiche del presidente in Russia. Hope Hicks si dimette dopo audizione alla Camera(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 11:23:00 GMT)

"Bugie biAnche" per TrumpVia il capo della comunicazioneEx modella - è la quarta ad andarsene : "Bugie bianche" per il presidente. C'e' chi sostiene che siano costate il posto a Hope Hicks, l'ex modella 29enne a capo della comunicazione del presidente Donald Trump che ha annunciato le dimissioni. E non perche' le abbia raccontate Segui su affaritaliani.it