Amici serale 2018 Ed 17 | diretta terza puntata | chi sarà eliminato? Bertè | Gabbani e

Amici 17 – Il Serale – Terza puntata del 21 aprile 2018 – Ospiti : Rita Pavone - Loredana Bertè e Francesco Gabbani. : Amici 17 – Il Serale è tornato nel sabato di Canale 5 e stasera va in scena la Terza puntata. Nove puntate, stavolta rigorosamente in diretta, la direzione artistica affidata a Luca Tommassini che ha preso il posto di Giuliano Peparini che ha seguito il programma negli ultimi quattro anni. Al termine delle nove puntate il talent ideato e condotto da Maria De Filippi eleggerà […] L'articolo Amici 17 – Il Serale – Terza puntata del 21 ...

Anticipazioni Amici 2018 terza puntata serale : eliminata Valentina? : Sabato 21 aprile andrà in onda su Canale 5 la terza puntata di Amici 2018, il talent show condotto da Maria De Filippi che sta riscuotendo dei buoni risultati d'ascolto. Le prime due puntate trasmesse sono state caratterizzate già dall'eliminazione di ben tre concorrenti, i quali hanno dovuto dire addio al sogno di poter accedere alla finale. Cosa succederà in questo terzo appuntamento con il serale? Prima di scoprire insieme le Anticipazioni, ...

Francesco Gabbani - Rita Pavone - Loredana Bertè tra gli ospiti di Amici 2018 nel 3° serale del 21 aprile : Francesco Gabbani, Rita Pavone, Loredana Bertè: sono stati annunciati gli ospiti di Amici 2018 nel 3° serale in onda sabato 21 aprile. Domani, 21 aprile, i concorrenti in gara ad Amici di Maria De Filippi potranno duettare con tre ospiti italiani, due saranno presenti nella corale iniziale della prima fase, l'altro è atteso per un duetto singolo. Rita Pavone e Loredana Bertè, ospiti di Amici 2018 nel 3° serale, apriranno la puntata. Si ...

Anticipazioni Amici 17 : ospiti serale – 21 aprile 2018 : Svelati gli ospiti protagonisti della terza puntata del serale di Amici 17, in onda sabato 21 aprile 2018: Rita Pavone, Loredana Bertè e Francesco Gabbani La diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi prosegue inarrestabile la sua corsa alla finalissima prevista per sabato 02 giugno 2018. Dopo le prime due puntate del serale, i ragazzi di Amici 17 sono pronti per sfidarsi tra prove di ballo e di canto per conquistare l’accesso ...

Amici 17/ Serale - Valentina rischia l’eliminazione : “Queste sono le maledizioni della Celentano” : Amici Serale 2018, Valentina rischia l'eliminazione perché sabato sera non potrà ballare; la danzatrice della Squadra Bianca si disperata e dà la "colpa" ad Alessandra Celentano.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 06:30:00 GMT)

Amici 2018 Serale : Zic in lacrime per Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco : Zic si sfoga contro Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco ad Amici 17 Zic non solo ha dovuto subire lo stop durante il secondo appuntamento con il Serale di Amici 17 da parte di Carlo Di Francesco, ma oggi ha sentito anche le durissime critiche fatte sia dallo stesso professore di canto che da Rudy Zerbi. I due colleghi hanno concordato sul fatto che anche se Zic non si è esibito, se avesse gareggiato o non avesse gareggiato poco sarebbe cambiato. ...

Amici 2018/ Terzo serale : Valentina piange e lo scontro Celentano-Parisi prosegue… si parlerà del cachet? : Amici 17, cachet da sogno per Heather Parisi? Le nuove assegnazioni per la squadra bianca e la squadra blu per il Terzo serale. Valentina Verdecchi verso l'addio.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:41:00 GMT)

Le assegnazioni del 3° serale di Amici di Maria De Filippi - canzoni e duetti del 21 aprile 2018 : Le assegnazioni del 3° serale di Amici di Maria De Filippi sono state rivelate nelle ultime puntate della fascia pomeridiana. I cantanti del team bianco e del team blu hanno appreso quali brani dovranno preparare per la prossima puntata del programma, in onda su Canale 5 sabato 21 aprile. Oltre alle esibizioni singole, ci saranno alcuni duetti. Per la squadra blu, Carmen duetterà con Matteo in Just give me a reason di Pink; Carmen duetterà ...

Amici 17/ Le prime assegnazioni per il terzo serale : Valentina rassegnata all'uscita? : Amici 17: le prime assegnazioni per il terzo serale, Valentina Verdecchi, dopo l'infortunio, è rassegnata all'uscita? La ballerina non nasconde la sua delusione.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 11:00:00 GMT)