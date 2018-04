AMICI SERALE 2018 Ed 17 | diretta terza puntata | Biondo e Zic dividono il pubblico | chi

Anticipazioni sul 3° serale di AMICI 2018 - 21 aprile : ospiti - assegnazioni - duetti e sorprese : Sono disponibili le prime Anticipazioni sul 3° serale di Amici 2018, in diretta su Canale 5 sabato 21 aprile, dalle ore 21.10. Tanti gli ospiti annunciati (e non annunciati in via ufficiale) della terza puntata della fase serale di Amici di Maria De Filippi, tra cui tre cantanti attesi per i duetti con i concorrenti. Ad aprire la puntata saranno le corali della prima fase che coinvolgeranno la squadra bianca e la squadra blu. Due saranno gli ...

AMICI 2018 - è Maradona il super ospite del terzo Serale : la scelta di Maria De Filippi : Diego Armando Maradona ospite ad Amici 2018: Maria De Filippi lo “convoca” per il terzo Serale Arriva oggi, un po’ a sorpresa, l’annuncio di Diego Armando Maradona super ospite del terzo Serale di Amici 2018. L’ex “Pibe De Oro” viene “convocato” da Maria De Filippi per il nuovo appuntamento in onda stasera, sabato 21 aprile, […] L'articolo Amici 2018, è Maradona il super ospite del ...

AMICI di Maria de Filippi serale 2018 anticipazioni 21 aprile : terza puntata : ... Valentina : "Candyman" di Bill Goodson SQUADRA BLU Carmen : "Nothing's real but love", "Amore disperato", "Nessuno mi può giudicare" e "Hold my hand"; Matteo : "Grande Amore" Il Volo,"Il mondo", "...

AMICI 17 – Il Serale – Terza puntata del 21 aprile 2018 – Ospiti : Rita Pavone - Loredana Bertè e Francesco Gabbani. : Amici 17 – Il Serale è tornato nel sabato di Canale 5 e stasera va in scena la Terza puntata. Nove puntate, stavolta rigorosamente in diretta, la direzione artistica affidata a Luca Tommassini che ha preso il posto di Giuliano Peparini che ha seguito il programma negli ultimi quattro anni. Al termine delle nove puntate il talent ideato e condotto da Maria De Filippi eleggerà […] L'articolo Amici 17 – Il Serale – Terza puntata del 21 ...

