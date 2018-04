Amici schiera anche Maradona e Belen contro Ballando

davidemaggio

(Di sabato 21 aprile 2018) Maria De Filippi eE’ una delle sfide più incerte e sentite della stagione, il cui esito si fa inaspettato settimana dopo settimana. La partita tracon le Stelle eè ancora tutta da giocare, con le due ‘capitane’ Milly Carlucci e Maria De Fillippi che finora non si sono risparmiate, nemmeno a punzecchiarsi a distanza. Entrambe, però, arrivano al terzo round di questa sera dopo giorni di silenzi, figli del testa a testa di sabato scorso che non ha avuto né vinti e né vincitori.con le Stelle vs: la sfida di sabato 21 aprile 2018 La sfida, quindi, continua e la prima ad accendersi, in diretta dalle 20.35, sarà Rai 1 con la settima puntata dicon le Stelle 2018, che ospiterà nelle vesti di ballerino per una notte Terence Hill. Reduce dall’ennesimo successo con Don Matteo, la sua performance in pista varrà il tesoretto ...