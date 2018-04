Amici 40enni | the party is over

vanityfair

(Di sabato 21 aprile 2018) Con una compagna più giovane di me mi capita di finire in situazioni in cui pensavo di non ritrovarmi più. Due settimane fa siamo stati invitati a un evento che prevedeva un piccolo aperitivo e una cena stellata. Per quelli come me che si stanno avvicinando ai cinquanta, mangiare non è più solo un piacere ma è anche la benzina che permette di stare in forma e tenere il passo. Se la sera mi faccio una pizza e un paio di birre so già che il giorno dopo mi sveglierò con la faccia gonfia come un palloncino del luna park e faticherò a far partire la giornata. Durante la cena a menu fisso, non ho potuto evitare di mischiare carne, pesce, formaggio, fritti, tutto annaffiato da bollicine, vino bianco e vino rosso. A metà desideravo un bicchiere di acqua frizzante come un testimone di Geova desidera un citofono da suonare la domenica mattina. Alla fine, avevo bisogno di allentare la cintura dei ...