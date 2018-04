Ambiente | oggi è la giornata mondiale dei pesci

meteoweb.eu

: Originariamente la #CappellaPalatina era un ambiente adibito a sala per le udienze. Il #Granduca Pietro Leopoldo la… - UffiziGalleries : Originariamente la #CappellaPalatina era un ambiente adibito a sala per le udienze. Il #Granduca Pietro Leopoldo la… - EunomiaMaster : RT @AquiliniRoberto: Oggi a @EunomiaMaster parliamo di energia e ambiente, con imprese e amministratori locali, tutti attenti ai cittadini… - envirisk : RT @rinnovabiliit: #22aprile #EarthDay scopri come è nata la #GiornataDellaTerra. -

(Di sabato 21 aprile 2018) Si celebrain tutto il mondo ladella migrazione dei, un evento importante per l’ma ancora poco conosciuto e trascurato (talvolta deriso) soprattutto da parte delle istituzioni che gestiscono i fiumi ed i torrenti. Dighe, briglie ed opere fluviali in genere, sbarrano i corsi d’acqua ed impediscono aimigratori di risalire ai luoghi dove sono nati per riprodursi (spesso morendo poco dopo, come è il caso dei salmoni del nordeuropa) e dare continuità alla specie. E’ quindi un evento globale di un giorno per creare consapevolezza sull’importanza dei fiumi aperti e deimigratori e promuovere la costruzione di “scale di risalita” che permettano il passaggio dei. Si tratta di opere molto importanti per la difesa della biodiversità. La Protezione Animali di Savona – si spiega in una nota – è riuscita ...