Ambiente | Anbi | il consumo di suolo ha intaccato in Italia 2 | 1 milioni di ettari

(Di sabato 21 aprile 2018) Ildiinè in continuo aumento: circa 35al giorno, una velocità di trasformazione di circa 4 metri quadrati diche, nell’ultimo periodo, sono stati irreversibilmente persi ogni secondo. Si stima abbiaormai circa 2.110.000, del territoriono. E anche se “non è possibile stimare il valore della sicurezza”, quello del “costo del dissesto idrogeologico invece è calcolabile: 2,5 miliardi di euro all’anno“. Ad affermarlo è Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (), in occasione della Giornata della Terra, che si celebra in tutto il mondo, domani, il 22 Aprile. Vincenzi ricorda anche come la legge contro l’eccessivodi, voluta dal ministro delle Politiche agricole Mario ...