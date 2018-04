Ambiente | allarme geologi | “Degradato il 75% del suolo a causa dell’uomo”

meteoweb.eu

Allarme cambiamento climatico: la corrente del Golfo sta rallentando

(Di sabato 21 aprile 2018) E’per le sorti ambientali del Pianeta. Il 75% delinfatti risulta fortemente degradato ed entro il 2050 la percentuale potrebbe raggiungere il 95%, costringendo così 4 miliardi di persone a vivere in terre prive d’acqua. I dati emergono dal primo rapporto mondiale sul degrado delcondotto da Ipbes, la “piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici” avviata nel 2012 dall’Unep, il programma delle Nazioni Unite per l’. Un fenomeno preoccupante di cui tener conto anche, e non soltanto, nel giorno in cui si celebra la Giornata mondiale della Terra (Earth day) istituita il 22 aprile 1970 proprio per evidenziare l’importanza delle risorse naturali alla base della sopravvivenza sul pianeta. “Le cause sono ovviamente tutte da ricercare nell’attività antropica dove ...