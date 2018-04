Alvaro Soler e Lodovica Comello a Saturday Night Live il 21 aprile su TV8 | tutti gli

Programmi TV di stasera - sabato 21 aprile 2018. Al Saturday Night Live Ambra Angiolini - Alex Britti - Lodovica Comello - Federica Pellegrini - Alvaro Soler e Gianmarco Tognazzi : Saturday Night Live Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Ballando con le stelle torna con una puntata speciale nella quale i vip protagonisti della “staffetta del ripescaggio” potranno mettersi nuovamente in gioco. Anche per le coppie in gara sarà una serata ricca di sfide, ma anche di prove a sorpresa. Le esibizioni saranno sottoposte alla temutissima valutazione della Giuria in studio composta da: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan ...

Torna il Fan Caraoke su Rai 2 - Alvaro Soler e Cristina D’Avena tra i primi ospiti : Torna il Fan Caraoke su Rai 2, l'appuntamento on the road con i volti della musica e dello spettacolo italiano! Al via da mercoledì 25 aprile 2018 la nuova edizione di Fan Caraoke, con tanti nuovi ospiti e fan che desiderano incontrare il proprio beniamino. L'appuntamento è in programma in seconda serata di Rai Due, e rispetto all'edizione precedente è condotto da Andrea Perroni, Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas, che vanno a sostituire ...

Impara i passi de LA CINTURA - il nuovo singolo Alvaro Soler – TUTORIAL : ROMA – L’estate si avvicina e con lei i tormentoni estivi. Uscito il 29 marzo, La CINTURA di Alvaro Soler è già un successo. Il nuovo singolo infatti ha già superato le 8 milioni di visualizzazioni su YouTube. L’obiettivo dell’artista spagnolo però non è solo quello di far entrare i suoi ritmi latini nelle classifiche […]

Alvaro Soler : biglietti concerti 2018. Ecco le date italiane : Alvaro Soler torna in Italia per 2 imperdibili concerti del suo nuovo tour estivo a luglio e in agosto 2018. Il musicista spagnolo più amato in Italia ha sorpreso tutti con l’annuncio sui social del nuovo singolo La Cintura. Il post è arrivato dopo settimane di foto e video di lui e dei suoi musicisti impegnati in studio di registrazione. SCOPRI TUTTE LE NOTIZIE SUI LIVE IN ITALIA Alvaro Soler: il nuovo singolo La Cintura La Cintura è il nuovo ...

Programmi TV di stasera - domenica 15 aprile 2018. A Che Tempo Che Fa Alvaro Soler - Carmen Consoli - Pippo Baudo e Lorella Cuccarini : Alvaro Soler Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Il re delle hit estive Alvaro Soler sarà ospite nello studio di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Il cantautore spagnolo presenterà il suo ultimo singolo “La Cintura”, che anticipa l’album in uscita a settembre. E, ancora, ospiti Carmen Consoli, di cui è uscito in questi giorni il nuovo album intitolato “Eco di Sirene”, una raccolta contenente le sue canzoni più belle con un nuovo arrangiamento, e ...

Il Volo si butta sul pop latino e sfida Luis Fonsi e Alvaro Soler : Luis Fonsi e Alvaro Soler: la nuova sfida de Il Volo Vi ricordate de Il Volo, il gruppo che qualche anno fa vinse il Festival della canzone italiana? Sicuramente sì. In breve tempo, i giovani componenti della band hanno fatto in modo di entrare nel cuore di milioni di persone. Il loro scopo, per anni, è stato quello di far avvicinare i giovani alla musica lirica. Ora il loro obiettivo sembra essere diverso. Quale? Quello di approdare alla ...

La cintura di Alvaro Soler : traduzione - testo e significato del tormentone estivo 2018 : testo con traduzione e significato de “La cintura”, il nuovo singolo di Alvaro Soler pubblicato in tutto il mondo il 29 marzo scorso. Il brano dell’artista spagnolo sarà quasi certamente uno dei prossimi tormentoni estivi 2018. Alvaro Soler torna in radio con “La cintura”: sarà il prossimo tormentone estivo 2018? L’estate si avvicina e come sempre è arrivato puntuale il nuovo singolo di Alvaro Soler intitolato ...

Lotto punta sul lifestyle con Álvaro Soler - : La collaborazione con l'artista e Universal Music, la sua casa discografica, si inserisce nella nuova strategia di riposizionamento di Lotto che, accanto al tradizionale mondo dello sport performance,...

Alvaro Soler - nuovo singolo La Cintura/ Online la sua ultima canzone : sarà il nuovo tormentone estivo? : Alvaro Soler, nuovo singolo La Cintura, Online la sua ultima canzone: sarà il nuovo tormentone estivo? E’ disponibile da ieri la nuova produzione del cantautore spagnolo(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 10:11:00 GMT)