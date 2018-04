Allison Mack | star di «Smallville» incriminata per traffico sessuale

Allison MACK/ Chloe di "Smallville" incriminata per traffico sessuale : il comunicato del procuratore Donoghue : ALLISON MACK, nota per il ruolo di Chloe nella serie televisiva 'Smallville' è stata incriminata per traffico sessuale: l'attrice rischia fino a 15 anni di carcere.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 14:20:00 GMT)

Allison Mack arrestata : Chloe Sullivan di Smallville finita in manette per traffico sessuale : Allison Mack arrestata a New York. Questa è la notizia che nelle ultime ore ha lasciato sconvolti i fan di Smallville che per dieci anni l'hanno seguita nei panni della dolce Chloe. Nelle scorse settimane ci eravamo occupati della sua situazione e dell'arresto del leader della sua setta, lo stesso che chiedeva all'attrice di non mangiare molto (assumere 800 calorie al giorno), di tenersi in forma con attività fisica ma, soprattutto, di ...

Allison Mack - star di Smallville - reclutava schiave sessuali per un santone. Coinvolta anche l'attrice Nicki Clyne : Due volti noti del piccolo schermo coinvolti in un giro per reclutare donne da trasformare in schiave sessuali. Lo riferiscono i media americani, secondo cui Allison Mack e Nicki Clyne, ...

