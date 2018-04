Allerta valanghe | in Lombardia rischio a livello 3 

Allerta valanghe Lombardia : “Temperature alte - possibili distacchi” : L’innalzamento delle temperature e il forte apporto nevoso, dopo le precipitazioni abbondanti delle ultime 48 ore, rendono elevato il rischio valanghe sull’arco alpino della Lombardia. L’indice del pericolo e’ stimato in “4 forte”, su una scala europea di 5 gradini. Lo rende noto l’ultimo bollettino diffuso dal Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia con sede a Bormio (Sondrio) che avverte ...

Maltempo Piemonte : 155 cm di neve fresca - è Allerta valanghe : In quattro giorni fino a 1 metro e 55 centimetri di neve fresca, con uno spessore complessivo al suolo di poco inferiore ai 4 metri, a quota 2.000-2.500. A metà aprile le montagne del Piemonte sono come in inverno ed è allarme per il pericolo di valanghe nel weekend. Il grado di rischio riportato dal bollettino di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) è “forte” (4 su una scala che va fino a 5) dalla mattinata di ...

Allerta meteo Piemonte : 60 cm di neve sulle Alpi - forte rischio valanghe : In Piemonte resta l’Allerta gialla per le piogge abbondanti e il “forte” pericolo valanghe su tutto l’arco Alpino. In tre giorni sono già caduti 217 millimetri di pioggia a Piano Audi (Torino), 165 a Oropa (Biella), 130 a Barge (Cuneo), 127 a Fobello (Vercelli). Alla quota di 2.000 metri, 40-60 cm di neve sui settori meridionali delle Alpi, 30-50 su quelli occidentali, 25-40 sui settentrionali. Il pericolo di valanghe, ...

Allerta valanghe : pericolo ‘3 marcato’ sulle montagne lombarde : Pioggia battente sul fondovalle, strade rese insidiose da grosse pozze d’acqua e bufere di neve alle quote superiori ai 1.500 metri con forti difficolta’ nel transito dei passi alpini anche con catene montate. Una “coda” decisamente fredda dell’inverno in Valtellina e Valchiavenna dalla serata di oggi investite da un’ondata di maltempo e dove rimane elevato al grado “3 marcato” il rischio di caduta ...

Allerta Meteo Veneto : temporali e neve in arrivo - criticità idrogeologica e rischio valanghe : Tra oggi pomeriggio e sabato sono previste precipitazioni più diffuse sulle zone centro settentrionali, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Quantitativi anche consistenti su zone montane e pedemontane, localmente abbondanti in montagna. Il limite della neve sarà intorno a 1500-1800 m. venerdì, in abbassamento sabato fino a 1100-1300 m. Sulla base della situazione Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della ...

Allerta meteo Lombardia : confermato il codice arancione per rischio valanghe : La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione di conferma di moderata criticità (codice arancione), la numero 31, per rischio valanghe, con decorrenza dalla mezzanotte della passata domenica 11, sulle zone omogenee 12 (Retiche occidentali, province Como e Sondrio); 13 (Retiche centrali, provincia Sondrio); 14 (Retiche orientali, ...

Allerta meteo Veneto : rischio valanghe su tutto il territorio montano : Allerta per rischio valanghe in Veneto. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha dichiarato “la fase operativa di attenzione per rischio valanghe su tutto il territorio montano, riconfigurabile a livello locale in stato di preallarme o allarme in presenza di particolari e non prevedibili situazioni di emergenza“. Il manto nevoso, infatti – spiega il centro funzionale – si è notevolmente ...

Allerta Meteo Lombardia : codice arancione per rischio valanghe : Sulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Sma, la sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione di moderata criticità (codice arancione) per rischio valanghe a partire dalla mezzanotte sulle zone omogenee 12 (Retiche occidentali, province Como e Sondrio); 13 (Retiche centrali, provincia Sondrio); 14 (Retiche orientali, province Brescia e Sondrio); 15 (Adamello, provincia Brescia) e 54 ...

Allerta meteo Lombardia : rischio valanghe di piccola e media entità : Sulle Alpi lombarde persistono deboli strati di neve e, pertanto, “su alcuni pendii ripidi sono possibili distacchi di piccole e medie valanghe” anche con il passaggio di un solo sci-alpinista. Il bollettino diffuso oggi pomeriggio dal Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia con sede a Bormio (Sondrio) avverte che sulle Alpi Retiche, sulle Alpi Orobie Centrali e sul gruppo montuoso dell’Adamello il pericolo ...

Allerta Meteo Italia - adesso è allarme maltempo : le piogge e il caldo aumentano il rischio di valanghe - frane e alluvioni : 1/9 La piena del fiume Arno a Firenze ...

Ancora neve a Milano - Allerta in Liguria Sulle Alpi pericolo valanghe meteo|Video : Allarme slavine di livello 3 su una scala di 5. Atteso un rialzo termico per domani: urne con il sole al Nord, ma nel pomeriggio peggiora e minaccia pioggia, come al Centro e in Sardegna. Tempo variabile al Sud

Valanghe Emilia-Romagna : Allerta “gialla” sull’Appennino Occidentale - Centrale e Romagnolo : allerta “gialla” per la giornata di domani relativamente al rischio di Valanghe sull’Appennino Occidentale, Centrale e Romagnolo: secondo il bollettino Valanghe emesso dal servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri il pericolo, in Emilia-Romagna, risulta essere marcato a causa della neve bagnata e della pioggia sul manto nevoso con conseguente appesantimento e perdita di resistenza della neve fresca. “Il manto ...

Allerta meteo Piemonte : rischio gelicidio e valanghe : Nuova Allerta meteo in Piemonte: essa riguarda ora soprattutto il fenomeno della pioggia congelante e della valanghe sulle Alpi. Il ‘gelicidio‘ sarà un’insidia soprattutto domani mattina – avverte Arpa (Agenzia Regionale per la protezione ambientale) – nel suo bollettino di Allerta meteoidrologica. Il pericolo valanghe, dopo le ultime abbondanti nevicate, salirà al grado “forte” (4 sulla scala che arriva ...