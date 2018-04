Allegri | “lavoro straordinario di Sarri | coniuga bel gioco e risultati”

calcioweb.eu

(Di sabato 21 aprile 2018) ”ha fatto un lavoro, ha creato una squadra bella da vedere ottenendo grandi risultati in questi anni. È stato molto bravo, è migliorato tanto da quando allenava in Lega Pro”. L’allenatore della Juventus Massimilianoelogia il collega del Napoli Maurizioin conferenza stampa alla vigilia del big match tra bianconeri e azzurri. “sfrutta al massimo le caratteristiche dei suoi giocatori -aggiunge-. La Juventus non potrà mai giocare come loro perché le nostre caratteristiche sono diverse dalle loro. Noi abbiamo però più fisicità di loro e nel calcio conta. Tutti gli allenatori alla fine vogliono vincere e la strategia e il percorso non sono mai gli stessi. Quello che conta e rimane è quello che si scrive sull’albo d’oro”. (AdnKronos) L'articolo: “lavorodibel ...