Allegri | ' Juventus-Napoli decisiva? Sì | ma per loro'

Juventus - Allegri : 'Higuain sarà decisivo contro il Napoli' : ROMA - Alla vigilia del match scudetto contro il Napoli Massimiliano Allegri predica grande serenità. Non è mai capitato ai bianconeri negli ultimi anni di giocare una gara spartiacque così avanti ...

Juventus - Allegri : 'E' più decisiva per il Napoli' : Juve-Napoli 'sarà una bellissima serata di calcio, importante ma non decisiva per il campionato'. Così Massimiliamo Allegri, alla vigilia dello scontro scudetto: 'Domani - ha spiegato il tecnico ...

Juventus-Napoli - la conferenza di Allegri LIVE : Quattro punti di differenza, cinque partite alla fine del campionato e uno scudetto da afferrare. Sono questi i numeri principali della sfida tra Juventus e Napoli, pronte a darsi battaglia all'...

Juventus-Napoli - Allegri contro Sarri : lo scudetto dei diversi : TORINO Si conoscono da una vita, si temono e hanno grande rispetto reciproco.Ognunodomanicercherà di anticipare le mosse, leggere nella mente e trovare il punto debole dell'altro per portare a casa ...

Juventus-Napoli - le probabili formazioni : dubbio Dybala per Allegri - ballottaggio Milik-Mertens : Tutto in 90 minuti. La Juventus e il Napoli si giocano una fetta di scudetto nel big match di domani, domenica 22 aprile, in cui le prime due della classe si confronteranno alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Il pareggio dei bianconeri nel turno infrasettimanale a Crotone ha riaperto i giochi in chiave tricolore, consentendo al Napoli di ridurre a 4 punti la distanza che lo separa dalla prima posizione. Ma per i ragazzi guidati da Sarri ...

Juventus - Allegri prepara le scelte : Dybala a rischio esclusione : Servirà un super Napoli per fermare la Juventus ma soprattutto per sfatare il tabù Stadium: nei sette precedenti i bianconeri hanno sempre vinto con 17 reti fatte e appena tre subìte. L'ultima ...

VIDEO/ Crotone-Juventus (1-1) : highlights e gol. Allegri : lo scudetto? si decide il 20 maggio (Serie A) : VIDEO Crotone Juventus (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita di Serie A che si è conclusa con l'inaspettato pareggio tra i rossoblù e i bianconeri.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 08:50:00 GMT)

Juventus - Allegri : "Distacco a +4 col Napoli? Un mese fa avrei firmato" : Massimiliano Allegri non fa drammi dopo l'1-1 di Crotone : lo scudetto sembrava chiuso all'intervallo, al 90' è riaperto. "Un mese e mezzo fa avrei messo la firma a +4 su scontro diretto. Ci sono ...

DIRETTA/ Crotone-Juventus (risultato finale 1-1) streaming video e tv : Zenga ferma Allegri! : DIRETTA Crotone Juventus: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bianconeri sempre vincenti senza mai subire gol coi calabresi(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 22:31:00 GMT)