Allegri carica Higuain : “domani sarà decisivo” : “E’ in un’ottima condizione e domani io credo che sarà decisivo per la partita”. L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri carica Gonzalo Higuain alla vigilia del match scudetto con il Napoli, ex squadra del Pipita, che non segna da un po’. “Non è neanche la prima striscia lunga senza gol, ne ha già avute. Higuain fa questi alti e bassi, non è una novità”, aggiunge Allegri in conferenza ...

Allegri : 'Ci sono quattro punti differenza - domani non decisiva' : Roma, 21 apr. , askanews, Tutto pronto per la sfida scudetto tra Juventus e Napoli in programma domani sera alle 20.45 allo Juventus Stadium. Massimiliano Allegri prova a trasferire tutta la pressione ...

Juventus - Allegri : "Domani è decisiva? Sì per loro. Dybala ok - vedrò se gioca" : Il pragmatismo di Max Allegri, alla vigilia del Napoli, sfiora picchi inarrivabili. "Sarà una bella serata di calcio, una partita importante ma non decisiva per noi. Il Napoli ha puntato tutta la ...

Allegri : “formazione? Ho due o tre dubbi - deciderò domani” : “La formazione la deciderò domani mattina quando mi sveglio, come sempre. Ho due o tre dubbi, la partita è comunque lunga e i cambi saranno importanti”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia del big match con il Napoli. “Dovrò decidere se giocare con Dybala o senza, se con 3 o 4 in attacco -aggiunge Allegri in conferenza stampa-. Ho delle idee ma magari da qui a domani cambiano. Pjanic? Se sta ...

Juve-Samp - Allegri : 'Le parole di Buffon? Un esempio da 20 anni - non lo condanno. Domani gioca lui' : Tornare subito in campo per provare a superare l'amarezza per l'eliminazione dalla Champions League arrivata proprio all'ultimo secondo, a pochi giorni dalla gara del Bernabeu contro il Real Madrid la ...

Juventus-Atalanta - Allegri : “Il Napoli non mollerà - domani dobbiamo vincere. Gioca Dybala e…” : Juventus-Atalanta, Allegri- Dopo la vittoria contro l’Udinese, la Juventus si prepara al match di recupero contro l’Atalanta. domani, alle ore 18:00, i riflettori dell’Allianz Stadium si illumineranno sulla sfida tra bianconeri e nerazzurri. Allegri, in conferenza stampa, è stato chiaro: “Servirà una Juventus attenta perchè il Napoli non mollerà fino alla fine”. “Napoli ANCORA IN […] L'articolo ...

Scudetto - Allegri esalta il Napoli : “Sarri deve essere orgoglioso - noi siamo in tutte le competizioni e non dobbiamo esaltarci anche se vinciamo domani” : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro l’Atalanta, ecco le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Cuadrado e Bernardeschi non sono disponibili, vediamo Alex Sandro che ieri era affaticato e valuterò oggi. Oggi faremo rifinitura e deciderò chi mandare in campo. L’unico che rientra è Buffon di sicuro, gli altri vedrò oggi. Pjanic rientra al 99,9%, Matuidi aveva fatto 3 partite dal rientro e devo ...