Allegri | ' Ci sono quattro punti differenza | domani non decisiva'

Juve-Samp - Allegri : 'I ragazzi sono straordinari - sono fortunato ad allenarli. +6 sul Napoli? È ancora lunga' : Aveva chiesto una Juve arrabbiata, dopo la serata di Madrid; è stata una Juve lucida e cinica come quasi sempre accaduto in questa stagione. Massimiliano Allegri si gode il successo per 3-0 sulla ...

Verso Real Madrid-Juve - Allegri : "Ci sono poche possibilità - ma..." : Buffon: "Tentiamo l'impossibile. L'ultima in Champions? Da bambino avrei firmato chiudere al Bernabeu"

Juventus - Allegri al Chelsea?/ In Inghilterra sono sicuri : sarà lui il post-Conte : Juventus, Allegri al Chelsea? In Inghilterra sono sicuri: sarà lui il post-Conte. Aumentano i rumors circa il possibile sbarco in Premier League del tecnico dei bianconeri(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 12:05:00 GMT)

"Sono cresciuto a pane e Frizzi. Sorridiamo anche oggi perché Fabrizio portava così l'Allegria nelle nostre case" : Vincenzo Pellegrini, 48 anni, è stato il primo ad arrivare questa mattina in viale Mazzini dove è ospitata la camera ardente del celebre conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, morto ieri a Roma. E' arrivato alle 6 con in mano una grande foto che lo ritrae, bambino, accanto a un giovanissimo Frizzi: "Era il 1983 - ricorda Vincenzo, uno dei 1666 licenziati di Almaviva - e Fabrizio era all'inizio della sua carriera. In questa ...

Ambra Angiolini su Massimiliano Allegri : ‘Sono innamorata - sono felice’ : “sono innamorata, sono felice, è bello”: Ambra Angiolini si sbottona a proposito della sua relazione con Massimiliano Allegri e ai microfoni de La Gazzetta dello Sport conferma il suo periodo d’oro dal punto di vista privato. L’attrice è stata intervistata in occasione di Cyrano – L’amore fa miracoli, il programma di Rai3 che la vede al fianco di Massimo Gramellini a partire da venerdì 23 marzo: “Fa ...

Ambra non si nasconde più : “sono innamorata di Allegri” : 1/15 Foto Spy ...

Spal-Juventus 0-0 - passo falso bianconero? Allegri : “Non sono nè deluso - nè arrabbiato…” : Spal-Juventus 0-0- Un pareggio che lascia l’amaro in bocca in casa Juventus. Un’ottima SPAL tiene a secco l’attacco juventino e conquista un punto importantissimo in ottica salvezza. Il campionato resta vivo. Oggi il Napoli, battendo in Genoa, potrebbe accorciare a -2 le distante dai bianconeri. Tutto ancora in gioco, considerato anche l’imminente scontro diretto tra […] L'articolo Spal-Juventus 0-0, passo falso ...

Juventus - Allegri : "Inutile fare conti. Sono mancate energie mentali" : La Juve non fa tredici: si ferma a Ferrara il filotto di vittorie consecutive , dodici, dei bianconeri. Massimiliano Allegri non fa drammi: "Non Sono né arrabbiato né deluso, abbiamo trovato una Spal ...

Dopo la vittoria contro il Tottenham in casa bianconera sono tutti più 'Allegri' : Qualcuno continua a storcere il naso sul gioco della Juventus targata Allegri eppure i risultati sono lampanti, in tre anni tre scudetti consecutivi oltre ad aver conquistato per tre volte di fila la Coppa Italia. Con Allegri in panchina i bianconeri sono cresciuti in Europa Dopo la vittoria contro il Tottenham a Londra è inevitabile non parlare dei risultati sotto la gestione Allegri, che continuano ad essere molto importanti con i bianconeri ...

Juventus - Allegri : "Il pari era più giusto. I ragazzi sono straordinari da 6 anni" : Massimiliano Allegri sapeva che contro la Lazio sarebbe stata una brutta partita. Ma quando, al 92' si era ancora sullo 0-0, il tecnico toscano si era quasi rassegnato a portare a casa solo un punto. ...

Juventus - Allegri : 'Squadre che si scansano? Sono tutte chiacchiere' : Come risponde a chi parla di avversarie che si 'scansano' di fronte alla Juve dopo lo 0-5 del Napoli a Cagliari? 'Fa parte del mondo del calcio, dove tutti dicono la sua, dove qualcuno ogni tanto ...