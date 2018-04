Allegri carica Higuain | “domani sarà decisivo”

calcioweb.eu

: L'ARGENTINO HA VOGLIA DI TORNARE A SEGNARE - CittadiSalerno : L'ARGENTINO HA VOGLIA DI TORNARE A SEGNARE - infoitsport : Juve, Allegri suona la carica social: «+4 impensabile qualche mese fa» - MaSport10 : Verso Juventus – Napoli, la carica del turno infrasettimanale: le parole di Sarri e Allegri -

(Di sabato 21 aprile 2018) “E’ in un’ottima condizione e domani io credo chedecisivo per la partita”. L’allenatore della Juventus MassimilianoGonzaloalla vigilia del match scudetto con il Napoli, ex squadra del Pipita, che non segna da un po’. “Non è neanche la prima striscia lunga senza gol, ne ha già avute.fa questi alti e bassi, non è una novità”, aggiungein conferenza stampa. (AdnKronos) L'articolo: “domanidecisivo” sembra essere il primo su CalcioWeb.