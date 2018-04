Alisson | “contento di aver conquistato i tifosi della Roma”

calcioweb.eu

(Di sabato 21 aprile 2018) “Credo diRoma e lo sento dai cori che mi dedicano e da tutte le frasi e i complimenti che mi fanno. Sono molto contento di questo”. Sono le parole del portiereRomaBecker in merito al suo rapporto con il pubblico giallorosso. “Il presidente Pallotta mi ama per quello che faccio in campo non perché sono bello”, aggiunge scherzando il 25enne brasiliano in una breve anticipazione di un’intervista al canale ‘Esporte Interativo’. (AdnKronos) L'articolo: “contento diRoma” sembra essere il primo su CalcioWeb.